AKTUELNO

Zadruga

Volela bi da sazidam dvorac u Lincu za sve njene bivše: Alibaba obrisao patos sa Aneli Ahmić, do detalja raskrinkao Sitine kvarne radnje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Asminom Durdžićem. On se dotakao njegove izjave da Sita Ahmić namerno spinuje priču na njegovog navodnog sina, umesta da priča o svom.

pročitajte još

Ženu drže po tri sata na granici: Alibaba otkrio da Aneli drži Noru u Sarajevu na CRNO, spreman da bivšoj napravi pakao od života posle Elite! (VIDEO)

- Ja bih voleo da taj mali uđe i zaradimo duple pare, a to Sita spinuje priču. Njoj su ovde Hana i Nerio, a to ne radi samo Sita nego i Aneli. Aneli na mene nasrće kad pričam o Siti da bi skrenula priču. Sita, Aneli i Grofica spinuju priče i prave lažne frke. Ona se zato pomirila sa Lukom i pravila lažne svađe da bi spinovala priču sa njih dvoje i da bi imala veću težinu. Ona misli da je ugasila priču za Neria i Hanu, a to će tek da krene. Ona je legla sa mnom u hotel i tako je potvrdila sve reči i zato je Sita rekla Grofici da poruči Aneli da se zbog nje seli. Aneli je toliko glupa da ni to ne shvata - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto Sita najmanje priča o svom sinu koji je rekao da je ona majka monstrum, a iskopava afere koje možda ni ne postoje kad si ti u pitanju? - pitao je Joca.

- Ona neće da dođe da priča sa svojom decom. Zašto Grofici nije rekla da priča sa njima kad uđe? Ona iskopava o meni lažne stvari da se ne bi pričalo o istini. Zamisli da nju nije sramota da izađe u javnost nakon toga što je Hana pričala. Zamisli ona je rekla da je moja sestra silovana od strica, kad sam čuo to bio sam šokiran - rekao je Durdžić.

pročitajte još

Sprema joj tužbu odmah posle Elite: Alibaba hoće da oduzme Aneli ćerku Noru, otkrio zbog čega bi Ahmićeva mogla da završi u ZATVORU! (VIDEO)

- Pričao si da bi sa Aneli viđao Noru samo kad bi bio u kombinaciji. Da li misliš da možeš da je imaš kad god to poželiš? - pitao je voditelj.

- Tvrdim da mogu da je imam, sad je ljuta i shvatila je neke stvari. Meni je bilo u glavi da po cenu toga da ponizim sebe i svoju porodicu samo da dokažem da sam tri godine pričao istinu i nije mi potebno da to uradim drugi put. Ona je mnogo vezana za bivše momke i bolje da se vrati na staro nego da ide na ovo jer joj se samo gomila broj. Ja nju ne želim da vređam i da je ponižam, ali ona je žena koja pre svega ne poštuje samu sebe. Kad bude naučila sebe da poštuje onda će možda i neko drugi da je poštuje. Ona bi volela da sazidam dvorac u Lincu i da dovedem njene bivše Janjuša, Luku i da svi zajedno živimo, a ona da bude kraljica. Ona nije polupana, nego razlupana i za to krivim njenu mamu. Kad je ona imala osam godina nju je mama ostavila kod bake bez struje i hrane i otišla sa slikarom u Split - nastavio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Odabrao sam tebe: Alibaba priznao Aniti da bi sa njom bio u vezi! (VIDEO)

Zadruga

Svaka kopija bi da bude original: Maja obrisala patos s Aneli, demolirala je uvredama: Ja bih tužila hirurga, sigurno bih se obogatila! (VIDEO)

Domaći

ONA JE VELIKI MANIPULATOR: Mustafa Durdžić skinuo rukavice, pa krenuo s verbalnim rešetanjem po Aneli Ahmić: DAJE SVE OD SEBE DA BUDE ŽRTVA! (VIDEO)

Zadruga

Luka u telefonu krije veliku tajnu?! Aneli otkrila da je OBRISAO tik pred ulazak sve iz mobilnog, pa priznala da je JEDE CRV SUMNJE (VIDEO)

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK: Miljana istakla da Aneli spaja Maju sa Filipom kako bi je odvojila od Luke, pa iznela tvrdnju da bi Marinkovićeva bila sa Asminom! (V

Domaći

ZAHTEVAM DA JAVNO POTVRDI DA LI STOJI IZA IZREČENOG! Nakon Miličine tvrdnje da je Anita imala aferu sa oženjenim, oglasila se prijateljica Stanojlović