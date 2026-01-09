Volela bi da sazidam dvorac u Lincu za sve njene bivše: Alibaba obrisao patos sa Aneli Ahmić, do detalja raskrinkao Sitine kvarne radnje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Asminom Durdžićem. On se dotakao njegove izjave da Sita Ahmić namerno spinuje priču na njegovog navodnog sina, umesta da priča o svom.

- Ja bih voleo da taj mali uđe i zaradimo duple pare, a to Sita spinuje priču. Njoj su ovde Hana i Nerio, a to ne radi samo Sita nego i Aneli. Aneli na mene nasrće kad pričam o Siti da bi skrenula priču. Sita, Aneli i Grofica spinuju priče i prave lažne frke. Ona se zato pomirila sa Lukom i pravila lažne svađe da bi spinovala priču sa njih dvoje i da bi imala veću težinu. Ona misli da je ugasila priču za Neria i Hanu, a to će tek da krene. Ona je legla sa mnom u hotel i tako je potvrdila sve reči i zato je Sita rekla Grofici da poruči Aneli da se zbog nje seli. Aneli je toliko glupa da ni to ne shvata - govorio je Asmin.

- Zašto Sita najmanje priča o svom sinu koji je rekao da je ona majka monstrum, a iskopava afere koje možda ni ne postoje kad si ti u pitanju? - pitao je Joca.

- Ona neće da dođe da priča sa svojom decom. Zašto Grofici nije rekla da priča sa njima kad uđe? Ona iskopava o meni lažne stvari da se ne bi pričalo o istini. Zamisli da nju nije sramota da izađe u javnost nakon toga što je Hana pričala. Zamisli ona je rekla da je moja sestra silovana od strica, kad sam čuo to bio sam šokiran - rekao je Durdžić.

- Pričao si da bi sa Aneli viđao Noru samo kad bi bio u kombinaciji. Da li misliš da možeš da je imaš kad god to poželiš? - pitao je voditelj.

- Tvrdim da mogu da je imam, sad je ljuta i shvatila je neke stvari. Meni je bilo u glavi da po cenu toga da ponizim sebe i svoju porodicu samo da dokažem da sam tri godine pričao istinu i nije mi potebno da to uradim drugi put. Ona je mnogo vezana za bivše momke i bolje da se vrati na staro nego da ide na ovo jer joj se samo gomila broj. Ja nju ne želim da vređam i da je ponižam, ali ona je žena koja pre svega ne poštuje samu sebe. Kad bude naučila sebe da poštuje onda će možda i neko drugi da je poštuje. Ona bi volela da sazidam dvorac u Lincu i da dovedem njene bivše Janjuša, Luku i da svi zajedno živimo, a ona da bude kraljica. Ona nije polupana, nego razlupana i za to krivim njenu mamu. Kad je ona imala osam godina nju je mama ostavila kod bake bez struje i hrane i otišla sa slikarom u Split - nastavio je Asmin.

Autor: A. Nikolić