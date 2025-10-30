Luka u telefonu krije veliku tajnu?! Aneli otkrila da je OBRISAO tik pred ulazak sve iz mobilnog, pa priznala da je JEDE CRV SUMNJE (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima prvi video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Aneli Ahmić i Zorice Marković o Lukinoj bivšoj ženi.

- Čuo sam, istina je 90 odsto - rekao je Luka.

- Je l' ti mene hoćeš da uveriš da si izbrisao sve iz telefona, Noine slike, slike iz zatvora - pitala je Aneli.

- Da, obrisao sam sve - rekao je Luka.

- Luka lažeš, sve je prazno... Nikada nisi obrisao nijednu staru sliku, kada si brisao slike, naše slike si brisao, nikada Noinu nijednu sliku - rekla je Aneli.

- Koje tebe fotografiju kopkaju - pitala je voditeljka.

- Meni je nelogično da obriše slike od sina i zatvora. Ne postoji ništa u telefonu, znaš šta postoji?! Kada smo se slikali i još pet, šest slika - rekla je Aneli.

- Aneli, ima li nešto na šta sumnjaš - pitala je Ivana.

- Ne, nema, nego mi je suludo da briše. Možda nije hteo da gledam njegovu privatnost. Ti si meni rekao da imaš slike s bivšim devojkama - rekla je Aneli.

- Ja nemam slike sa bivšim devojkama u telefonu. Aneli je uzimala moj telefon, snimala se za reklamu, koristila je moj telefon i bira od svojih slika koju će da prebaci - rekao je Vujović.

- Baš si zadnji dan obrisao sve, a pre toga si imao sve...On je mislio da ja provodim više vremena na telefonu, ja sam ubeđena da je on - rekla je Aneli.

- Mozak su mi spržili. Ovo je meni van svake pameti. Ako je Luka obrisao sve to, možda se ona plaši tog nekog kompromitujućeg videa, jer, zašto bi se brisale slike ako stoje od kada već?! Ako smo zajedno, šta mene briga za sliku od devojke od pre pet godina. To mi ne pije vodu. Oni fanovima moraju da se opravdavaju, ma ko su ti ljudi?! Ako ti uzimaš pare od tih ljudi - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić