AKTUELNO

Zadruga

Svaka kopija bi da bude original: Maja obrisala patos s Aneli, demolirala je uvredama: Ja bih tužila hirurga, sigurno bih se obogatila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.

- Kako se osećaš kada tvoji fanovi ponavljaju tvoje rečenice?! Da li su svesni da je crna mamba samo jedna i jedina - glasilo je pitanje.

pročitajte još

AFERA 'SOBA 501' TRESE BELU KUĆU! Isplivala istina: Aneli čekala Janjuša u hotelu, on pokušao da ubedi da je nije video! Asmin progovorio sumnjama da

- Hvala puno, slažem se. Nemam potrebu da vređam, ne ustajem i ne ispadam prostakuša. Ona jeste moj fan i moj fanatik, razmišljam i da unajmim obezbeđenje da me ne čeka kod žbunja negde. Ona prva vređa, pa onda glumi žrtvu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odj*bana si od Luke, zato ovako govoriš - dobacila je Aneli.

- Ne treba da se vodi da je tišina jača od zvuka kada je njena porodična situacija u pitanju sa Neriom, a da skače kada sam ja u pitanju...Ovde ustaje i izmišlja laži, itekako ćeš da komentarišeš i to će biti tema, to je nešto što zanima ljude. Ovde su izneli te porodične odnose i to treba ovde da raščivijaju...Svaka kopija bi da bude kao original - rekla je Maja.

pročitajte još

U hotelu tuge ga je sačekala! Ovo je dokaz da Janjuš LAŽE - Aneli ga čekala na vratima dok je išla njihova pesma, pogledajte kako je izgledalo (FOTO)

- Namagarčena si, došla lavica i nema te više - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Lavica?! Ti si samo starica, jer ti je plastični hirurg načinio krivično delo, ja bih ga tužila i obogatila bih se sigurno - rekla je Maja.

pročitajte još

Imaće moju podršku do kraja: Luka progovorio o Anelinim osmesima u svađama sa Alibabom, Janjuš skočio: Sa mnom si napravila 27 reakcija za JEDAN DAN!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet: Maja demolirala Luku, totalno ga oborila s nogu, on ne skida osmeh s lica (VID

Zadruga

Dete, obriši sline, bolje da ćutiš: Kačavenda obrisala patos s Džordi, ona sve vreme pokušava da se opere: Nisam aludirala na mrtvu majku, to je žargo

Pinkove Zvezde

Ja bih te ribom šamarao, mora GRUBO: Milorad Vasić (38) kupio žiri glasom, Desingerica podivljao (VIDEO)

Zadruga

Da, ti si Hari Poter sa tankim štapićem: Teodora obrisala patos s Pejom, Ena ga vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)

Domaći

Zagarantovana joj je tezga na Šabačkom vašaru, izgleda kao mis šarma lipovačkih šuma: Maja Marinković obrisala patos Poršelinom, progovorila o Eni, pa

Domaći

Varao bih ženu s avionom, a ne s domaćićom koja puni paprike: Kristijan razvezao jezik i urnisao Babejićku, isplivali novi detalji njenih prevara!