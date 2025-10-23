Svaka kopija bi da bude original: Maja obrisala patos s Aneli, demolirala je uvredama: Ja bih tužila hirurga, sigurno bih se obogatila! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!
Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Maji Marinković.
- Kako se osećaš kada tvoji fanovi ponavljaju tvoje rečenice?! Da li su svesni da je crna mamba samo jedna i jedina - glasilo je pitanje.
- Hvala puno, slažem se. Nemam potrebu da vređam, ne ustajem i ne ispadam prostakuša. Ona jeste moj fan i moj fanatik, razmišljam i da unajmim obezbeđenje da me ne čeka kod žbunja negde. Ona prva vređa, pa onda glumi žrtvu - rekla je Maja.
- Odj*bana si od Luke, zato ovako govoriš - dobacila je Aneli.
- Ne treba da se vodi da je tišina jača od zvuka kada je njena porodična situacija u pitanju sa Neriom, a da skače kada sam ja u pitanju...Ovde ustaje i izmišlja laži, itekako ćeš da komentarišeš i to će biti tema, to je nešto što zanima ljude. Ovde su izneli te porodične odnose i to treba ovde da raščivijaju...Svaka kopija bi da bude kao original - rekla je Maja.
- Namagarčena si, došla lavica i nema te više - rekla je Aneli.
- Lavica?! Ti si samo starica, jer ti je plastični hirurg načinio krivično delo, ja bih ga tužila i obogatila bih se sigurno - rekla je Maja.
Autor: Nikola Žugić