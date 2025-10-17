Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet: Maja demolirala Luku, totalno ga oborila s nogu, on ne skida osmeh s lica (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi iznela svoj sud.

- Ne mogu ja da budem među devojkama jer nisam ja opcija, nego prioritet i moraju da shvate da se ja pitam za sve! Mene da pitaš u kući da li je neko lep, ja ne gledam zauzete muškarce jer sam naučila na tim greškama, ja bih navela Luku, Filipa Đukića ili Anđela. Kada ne daš neki odgovor, bacaš sumnju! To što ona meni liči na babuna, možda se njemu to sviđa - rekla je Maja.

- Malo pre šta sam rekao, ja vraćam vreme prošle godine, Sandra je meni bila najlepša devojka u kući. Ja sa tom devojkom kada sam seo i upoznao, nisam primetio nešto da bih bio sa njom u vezi...Ja sa ovakvom devojkom koja odlučuje sve i koja misli da se sve pita, ne bih bio - rekao je Luka.

- Da, ja se pitam sve! On je rekao na pitanjima novinara: "Ja Maju mogu da imam kad hoću", ispada da ja nešto radim, nije u redu da sve ide preko mojih leđa. Ja ne radim ništa, a zamisli da radim?! Voli on rijaliti, voli taj gas, malo ga sve to ponese - rekla je Maja.

- Ovde je sve kristalno jasno, nemam više teorije u glavi, Maja je sve uradila i dala od sebe, prešla je u drugi krevet, dijametralno je od Luke. I Luki se sviđa Maja, zbog rijalitija je branio Situ i Groficu - rekla je Miljana.

- Dela, a ne reči - ubacio se Luka.

- Kada sam pitala Maju: "O čemu se ovde radi?! A ili L?", precrtala je Asmina i zaklela se u Takija, Luku je ostavila - rekla je Miljana.

- Drago mi je da se dokazalo da je Luka radio sve zarad rijalitija, da je koristio Noru i treba da se otarasi Aneli...Meni Maja nije stvarno dala povoda, niti sam ja njoj dao povoda, ne znam šta su se utripovali i špijuniraju. Maja ima stav da se ja pitam, ja imam stav da se ja pitam - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić