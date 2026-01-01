AKTUELNO

Zadruga

Voli te mama najviše na svetu: Aneli se izgrlila sa Anđelom, pa se obratila ćerkici Nori (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević otkrio je da su naredne čestitke pristigle za Aneli Ahmić, koja se izgrlila sa Anđelom Đuričić.

- Draga Aneli, srećna ti nova godina, želimo ti da budeš lavica, što i jesi. Nora je odlična, vesela i dobra, voli te Nora najviše na svetu. Najviše ti je poslala Sabine jer ona zna šta ti je neophodno. Puno pozdrava od Nore i familije iz Dubrovnika - pročitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Anđela i Darko zavirili su u kese, te su tako otkrili šta je sve Aneli dobila od podrške.

Foto: TV Pink Printscreen

- Osećam se srećno što imam ovakvu jednu lepoticu, mama mi je rekla da su jedva snimili klip, bila je na klipovima povučena. Rekla mi je da puno priča, ali ona jeste malo sramežljiva. Mama je voli najviše na svetu, mama zna da joj nije dosadno i voli te majka najviše - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, kako se osećaš kada vidiš ćerkicu - pitao je Darko.

- Video sam je onaj dan na video čestitki, ne znam da opišem osećaj. Uvek meni ona fali, teško mi je da o tome pričam i ne želim da pričam o tome kako se osećam. Voleo bih da je zagrlim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovde je još sedam meseci pred nama, želja za tim, on će pokazati da li uopšte oseća nešto. Ne mogu tačno da uđem u mozak, moje mišljenje je da je izgubio taj osećaj - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nisam želela da dođe do ovoga: Hana se brutalnim rečima obratila Aneli, muk u Beloj kući! (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS: Aneli pokazala sujetu, zamerila Toši jer se druži sa ostalim učesnicima, pa otkrila šta mu NAJVIŠE zamera! (VIDEO)

Domaći

Rešila da blati sve redom: Kačavenda unakazila Bebicu i Teodoru, prijateljstvo sa Anđelom na klimavim nogama! (VIDEO)

Domaći

ŠTO BI IMALA ZABRANU PRILASKA, AKO JE ISPRAVNA?! Hanina mama progovorila o Sitinim lažima i zabrani prilaska njenoj ćerki, pa se osvrnula na Nikicu: P

Domaći

ON JE OTPISAN! Ena Čolić otkrila da su se drugovi ODREKLI Luke, pa urnisala njegovu ljubav sa Aneli: Fanovi su im potrebni na duže staze, ne samo za v

Zadruga

TO ME NE DOTIČE: Maja Marinković saznala da je Zorica ogovara na svakom koraku, pa joj se obratila! (VIDEO)