Voli te mama najviše na svetu: Aneli se izgrlila sa Anđelom, pa se obratila ćerkici Nori (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević otkrio je da su naredne čestitke pristigle za Aneli Ahmić, koja se izgrlila sa Anđelom Đuričić.

- Draga Aneli, srećna ti nova godina, želimo ti da budeš lavica, što i jesi. Nora je odlična, vesela i dobra, voli te Nora najviše na svetu. Najviše ti je poslala Sabine jer ona zna šta ti je neophodno. Puno pozdrava od Nore i familije iz Dubrovnika - pročitao je Darko.

Nakon toga, Anđela i Darko zavirili su u kese, te su tako otkrili šta je sve Aneli dobila od podrške.

- Osećam se srećno što imam ovakvu jednu lepoticu, mama mi je rekla da su jedva snimili klip, bila je na klipovima povučena. Rekla mi je da puno priča, ali ona jeste malo sramežljiva. Mama je voli najviše na svetu, mama zna da joj nije dosadno i voli te majka najviše - rekla je Aneli.

- Asmine, kako se osećaš kada vidiš ćerkicu - pitao je Darko.

- Video sam je onaj dan na video čestitki, ne znam da opišem osećaj. Uvek meni ona fali, teško mi je da o tome pričam i ne želim da pričam o tome kako se osećam. Voleo bih da je zagrlim - rekao je Asmin.

- Ovde je još sedam meseci pred nama, želja za tim, on će pokazati da li uopšte oseća nešto. Ne mogu tačno da uđem u mozak, moje mišljenje je da je izgubio taj osećaj - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić