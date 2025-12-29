AKTUELNO

Nisam želela da dođe do ovoga: Hana se brutalnim rečima obratila Aneli, muk u Beloj kući! (VIDEO)

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu. 

- Nerio, zahvalna sam ti na svemu što si radio za mene. Volim te najviše, ove godine i ceo život i da smo zajedno zauvek. Aneli, izrekla si grzone stvari i to ne mogu da zaboravim. Znaš i sama da nije tako kao što si pričala. Trebalo je da priča Sita, a ne ti. Ja nisam htela da dođe do ovoga. Želim ti ove godine i ceo život da ste ti i tvoje porodica zdravi i srećni. Želim da provodiš sa ćerkom vreme i da ima sve što si poželela, kao i to - govorila je Hana.

- Takođe - dodala je Aneli.

- Što se tiče osoba koje su mi dobro donele, to je Lepi Mića. Prvog sam ga upoznala, mnogo ga poštujem i on mi stalno daje savete - rekla je Rada.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

