Kida kako izgleda!
Muzička zvezda Jelena Karleuša pojavila se u velikom finalu ''Pinkovih zvezda'' u ekstravagantnom stajlingu koji je privukao pažnju svih prisutnih.
Naime, ona je za ovi priliku odabrala crnu odevnu kombinaciju, a preko haljine nosila je ogrtač od crnog perja.
Inače, i Dragomir Despić Desingerica odabrao je da se u finalu pojavi u crnoj odevnoj kombinaciji, pa se može reči da se konačno uskladio sa Jelenom. On je za ovu priliku odabrao crnu košulju i crne elegantne pantalone.
Autor: M.K.