Karleuša izdominirala u ekstravagantnom stajlingu u finalu Pinkovih zvezda: Sve oči uprte u muzičku zvezdu, Desingerica se konačno uskladio sa njom! (FOTO+VIDEO)

Kida kako izgleda!

Muzička zvezda Jelena Karleuša pojavila se u velikom finalu ''Pinkovih zvezda'' u ekstravagantnom stajlingu koji je privukao pažnju svih prisutnih.

Naime, ona je za ovi priliku odabrala crnu odevnu kombinaciju, a preko haljine nosila je ogrtač od crnog perja.

Inače, i Dragomir Despić Desingerica odabrao je da se u finalu pojavi u crnoj odevnoj kombinaciji, pa se može reči da se konačno uskladio sa Jelenom. On je za ovu priliku odabrao crnu košulju i crne elegantne pantalone.

Autor: M.K.