AKTUELNO

Domaći

Supruga finaliste Pinkovih zvezda rastopila srca: Žena Harisa Kajevića se obratila jačoj polovini nakon superfinala (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RTV Pink, Instagram.com ||

Pink televizija sinoć je oborila sve rekorde gledanosti i bila ubedljivo najgledanija, s obzirom na to da je održano spektakularno superfinale "Pinkovih zvezda", a supruga superfinaliste Harisa Kajevića svojim obraćanjem raznežila je sve.

Haris Kajević, kandidat Jelene Karleuše, naš pevač i superfinalista "Pinkovih zvezda", koji je finale napustio nakon drugog preseka, oženjen je i ima dvoje dece sa suprugom Adnom, koja mu se sada obratila na instagramu nikad emotivnijim rečima.

- Najponosnija na tebe i na sve što si postigao svojim radom i trudom.Najzahvalnija na svemu što radiš za nas,našu porodicu i naše bolje sutra. Moj broj 1. zauvek. Volim te - napisala je ona i dodala:

Hvala od srca svima koji su bili uz nas tokom ovog prelepog putovanja. Hvala na svakom izdvojenom trenutku, svakoj poruci, svakom glasu i podršci. Bez vas ovaj uspeh ne bi bio isti. Ulazak u finale je ogroman uspeh i ostvarenje jednog velikog sna. Ponosni smo do neba i ovo je pobeda za celu našu porodicu. Idemo dalje, sa još više vere, ljubavi i novih snova. Hvala vam što ste bili deo naše priče.

Autor: Nikola Žugić

#Haris Kajević

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#pevač

#stručni žiri

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Ko je Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda?! Suprugu zaprosio na roštiljijadi u Leskovcu, a Desingerica mu nakon trijumfa obećao pesmu (FOTO)

Domaći

GRAND PRODUKCIJA FALSIFIKOVALA REZULTATE GLEDANOSTI: Neuspešan pokušaj obmane javnosti! Pinkove zvezde ubedljivo gledanije od konkurencije (VIDEO)

TV

VIKEND U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE! TV Pink ubedljivo ispred konkurencije: Nastavlja se dominacija! (FOTO)

TV

POTPUNA DOMINACIJA TELEVIZIJE PINK I U DANIMA VIKENDA: Nastavljamo da obaramo sve rekorde u gledanosti (FOTO+VIDEO)

TV

I U DANU ZA NAMA BILI SMO NAJGLEDANIJI: TV Pink nastavlja da obara sve rekorde gledanosti (FOTO)

Domaći

Kamo lepe sreće da nam je zet: U jeku skandala o Anitinoj navodnoj aferi sa Reljom Popovićem oglasila se njena majka! Isplivala javno prepiska (FOTO)