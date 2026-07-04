Supruga finaliste Pinkovih zvezda rastopila srca: Žena Harisa Kajevića se obratila jačoj polovini nakon superfinala (FOTO)

Pink televizija sinoć je oborila sve rekorde gledanosti i bila ubedljivo najgledanija, s obzirom na to da je održano spektakularno superfinale "Pinkovih zvezda", a supruga superfinaliste Harisa Kajevića svojim obraćanjem raznežila je sve.

Haris Kajević, kandidat Jelene Karleuše, naš pevač i superfinalista "Pinkovih zvezda", koji je finale napustio nakon drugog preseka, oženjen je i ima dvoje dece sa suprugom Adnom, koja mu se sada obratila na instagramu nikad emotivnijim rečima.

- Najponosnija na tebe i na sve što si postigao svojim radom i trudom.Najzahvalnija na svemu što radiš za nas,našu porodicu i naše bolje sutra. Moj broj 1. zauvek. Volim te - napisala je ona i dodala:

Hvala od srca svima koji su bili uz nas tokom ovog prelepog putovanja. Hvala na svakom izdvojenom trenutku, svakoj poruci, svakom glasu i podršci. Bez vas ovaj uspeh ne bi bio isti. Ulazak u finale je ogroman uspeh i ostvarenje jednog velikog sna. Ponosni smo do neba i ovo je pobeda za celu našu porodicu. Idemo dalje, sa još više vere, ljubavi i novih snova. Hvala vam što ste bili deo naše priče.

Autor: Nikola Žugić