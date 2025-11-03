VIKEND U ZNAKU RUŽIČASTE TELEVIZIJE! TV Pink ubedljivo ispred konkurencije: Nastavlja se dominacija! (FOTO)

Televizija Pink je tokom vikenda bila ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.
Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.
Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:
Elita 9: Gledanje snimaka – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Pitanja novinara – 14 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 17 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Nominacije – 30 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 36 odsto ženskog auditorijuma
Elita 9: Izbacivanje – 16 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma
Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:
Premijera: Vikend specijal je sa blizu 900.000 gledalaca bila 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama
Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:
Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Gostovanje predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić u Nacionalnom dnevniku je ušlo u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Specijalna emisija: Godišnica pada nadstrešnice je sa blizu 900.000 gledalaca bila 2. najgledanija emisija u danu na svim televizijama
Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13 i Popodnevni dnevnik
Novo jutro - 15 odsto televizijskog auditorijuma
Novo vikend jutro je sa više od 800.000 gledalaca u subotu bilo 3. najgledanija emisija u danu na svim televizijama
Politički talk show Hit Tvit je sa više od 800.000 gledalaca bio 4. najgledanija emisija u danu na svim televizijama
Specijalni program televizije Informer: Saznanja o zločinačkim planovima za izazivanje haosa u Srbiji - 16 odsto televizijskog auditorijuma
Specijalna emisija na Pinku: Specijalni program televizije Informer: Saznanja o zločinačkim planovima za izazivanje haosa u Srbiji je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom godišnjice pada nadstrešnice je sa 16 odsto televizijskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama
Milionski auditorijum pratio je emisiju Prva tema: Saznanja o zločinačkim planovima za izazivanje haosa u Srbiji
Milionski auditorijum pratio je prenos uživo iz Hrama Svetog Save: Patrijarh Porfirije služi parastos žrtvama pada nadstrešnice
Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku radova na izgradnji nacionalnog stadiona u Surčinu
Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:
Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija
Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!
Autor: Jovana Nerić