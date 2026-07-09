OVO JE BIO SPEKTAKL ZA PAMĆENJE! Pogledajte celu finalnu epizodu Pinkovih zvezda na JUTJUBU, milionski auditorijum pratio je bez daha nezaboravnu noć na TV PINK! (VIDEO)

Ukoliko ste propustili da ispratite finalnu emisiju omiljenog muzičkog takmičenja, to možete uraditi odmah na Jutjubu!

Devetnaest finalista predstavilo nam se prošlog petka u finalnoj noći ''Pinkovih zvezda'', a svojim spektakularnim nastupima prikovali su milionski auditorijum za male ekrane.

Naime, prvi takmičar bio je Igor Lošić. Njegov mentor je Zorica Brunclik, a on je izveo pesmu "Iza noć i za dan", koju u originalu izvodi Nedeljko Bajić Baja.

Drugi takmičar bio je Luka Đokić, iz Krupnja, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. Luka se predstavio pesmom Magla benda "Da Bog da", veoma energičnim i emotivnim nastupom.

Treća takmičarka bila je Irma Topolović, a njena mentorka je Viki Miljković. Ona se predstavila pesmom svoje mentorke "Razlika". Nakon ovoga ona je izvela i deo pesme Ane Nikolić "Romale romali". U drugoj pesmi sa njom na sceni su bile i igračice, koje su dodatno zagrejale atmosferu u studiju.

Četvrti takmičar bio je Mervan Mehmedović, iz Novog Pazara, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se u finalu "Pinkovih zvezda" predstavio pesmom Zvonka Demirovića "Amalipe".

Peti kandidat bio je Đorđe Jovanović, čiji je mentor Dragomir Despić Desingerica. On se ovoga puta predstavio pesmom ’Za venčanim stolom’ koju u originalu izvodi Muharem Serbezovski.

Šesti kandidat, šesti po redu u finalu, bio je Ognjen Inđić, a njegov mentor je Dragan Stojković Bosanac. On je ovoga puta izveo miks od tri pesme "Ne silazi sa čardaka" Nedžada Salkovića, "Neznanka" Radiše Markovića i pesmu Halida Bašlića "Put me zove"

Sedmi kandidat u finalu "Pinkovih zvezda" bio je Robert Selinger, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se predstavio pesmom Riblje Čorbe "Pogledaj dom svoj anđele", a nastup je kao i svakog puta, bio izuzetno energičan i moćan.

Dragana Mitrović bila je osma kandidatkinja u finalnoj večeri "Pinkovih zvezda", a njena mentorka je Zorica Brunclik. Ona je ovoga puta izvela pesmu svoje mentorke "Sve je ljubav", a za ovaj nastup odlučila se za efektnu crvenu haljinu, a u ruci je imala i jednu crvenu ružu. Na kraju nastupa zasuli su je crvenim laticama.

Naredni, deveti takmičar bio je Kenan Hadžić, a njegova mentorka je Viki Miljković.On je u ovoj finalnoj epizodi otpevao pesmu Halida Bešlića "Ljiljani". U veoma svečanom izdanju uneo je novu dozu elegancije u sve.

Pod rednim brojem deset u finalu "Pinkovih zvezda" nastupao je Haris Kajević, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se odlučio da izvede čuveni hit Radiše Trajkovića Đanija "Bolje mi je". Kajević je i večeras pokazao zavidnu energiju i raspoloženje.

Pod rednim brojem jedanaest u finalu "Pinkovih zvezda" nastupio je Stefan Cekić, iz Leksovca, a njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica. On se predstavio pesmom "Pjesma majci", koju u originalu izvodi Mladen Radoš.

Naredni takmičar u finalu "Pinkovih zvezda", Miodrag Đokić, nastupio je pod rednim brojem 12, a njegova mentorka je Viki Miljković. On je otpevao pesmu Ljube Aličića "Samo ona može u život da me vrati", ali i čuveni hit Šabana Šaulića "Tajna želja".

Naredni takmičar, pod rednim brojem 13 u finalu bio je Damiano Roi, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On je izveo čuveni, svetski hit "Kalinka" koju u originalu izvodi Ivan Larionov. Osim izvanrednog glasa, on je pokazao i zavidne plesne korake.

Četrnaesta kandidatkinja bila je trinaestogodišnja Daria Subotić, a njen mentor je Dragan Stojković Bosanac. Ona je ovoga puta pokazala isključivo čistu i iskonsku emociju i glas anđela kroz pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše".

Elsan Pilica nastupao je pod rednim brojem petnaest u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Viki Miljković.On je ovoga puta izveo miks od dve pesme, Halid Bešlić "Robinja" i Sinan Sakić "Ljubila me žena ta", a uz sebe je imao i dva svirača sa dobošima, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju.

Naredna takmičarka u finalu "Pinkovih zvezda" bila je Anja Tabak, iz Rume, koja je nastupila pod rednim brojem 16, a njena mentorka je Jelena Karleuša. Ona je ovoga puta izvela pesmu Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode". Svoj nastup upotpunila je i članovima kulturno-umetničkog društva koji su se pojavili u narodnim nošnjama i iza nje zaigrali kolo.

Džan Imamović iz Kaknja bio je naredni takmičar, pod rednim brojem 17 u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Zorica Brunclik. On je izveo tradicionalnu pesmu "Mujo kuje", a na sceni mu se pridružio, ni manje, ni više nego konj. On je jašući izašao na binu, a onda mu se pridružio i otac, koji je držao konja tokom Džanovog nastupa.

Pod rednim brojem 18 u finalu "Pinkovih zvezda" nastupila je Ana Jokić, a njena mentorka je Jelena Karleuša.Ona je izvela pobedničku pesmu ovogodišnje Evrovizije - Bangaranga, koju u originalu izvodi Dara iz Bugarske.

Poslednji takmičar pod rednim brojem 19, nastupio je Jovan Gavrilović, a njegova mentorka je Viki Miljković.On je izveo dve numere, pesmu Uroša Živkovića "Lazarica", kao i pesmu Miroslava Ilića "Šumadija".

Nakon što su se svi kandidati predstavili u prvom krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravljen je presek glasanja.

Ognjen Amidžić je bio na bini za kandidatima, a u čuvenim crvenim stolicama, našao se žiri, Zorica Brunclik, Violeta Viki Miljković, Jelena Karleuša, Dragomir Despić Desingerica i Dragan Stojković Bosanac.

U drugi krug u finalu prošlo je 12 takmičara.

U drugi krug u večeranjem finalu su prošli: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović.

Igor Lošić, Luka Đokić, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović predstavili su se pesmama u drugom krugu, a na sceni je nastala prava žurka.Nakon što se saznalo ko je prošao u drugi krug, 12 finalista su se predstavili novim pesmama po rednim brojevima koje su zadržali iz prethodnog kruga!

U treći krug takmičenja prošlo je šestoro takmičara.

Irma Topolović, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović i Jovan Gavrilović su prošli u top 6!

Takmičari u trećem krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravili su pravu žurku dok su pevali pesme trećem krugu.

Stefan Cekić, Džan Imamović i Elsan Pilica prošli su u top 3, a kao pobednik je iz takmičenja izašao Stefan Cekić. Drugo mesto zauzeo je Džan, a treće Elsan.

STEFAN CEKIĆ JE NOVA PINKOVA ZVEZDA i on je osvojio novčanu nagradu u iznosu od 30.000 evra, a njegov mentor Desingerica mu je poklonio pesmu.

U nastavku pogledajte celu spektakularnu finalnu epizodu Pinkovih zvezda:

Autor: M.K.