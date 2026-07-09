Gledajte u 19h na Jutjub kanalu Pinkovih zvezda: Spektakularno finale najgledanijeg muzičkog takmičenja gledaoci Pinka pratili su bez daha!

Ukoliko ste propustili da ispratite finalnu emisiju omiljenog muzičkog takmičenja, to ćete moći da uradite u 19h na Jutjubu!

Devetnaest finalista predstavilo nam se prošlog petka u finalnoj noći ''Pinkovih zvezda'', a svojim spektakularnim nastupima prikovali su milionski auditorijum za male ekrane.

Naime, prvi takmičar bio je Igor Lošić. Njegov mentor je Zorica Brunclik, a on je izveo pesmu "Iza noć i za dan", koju u originalu izvodi Nedeljko Bajić Baja.

Drugi takmičar bio je Luka Đokić, iz Krupnja, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. Luka se predstavio pesmom Magla benda "Da Bog da", veoma energičnim i emotivnim nastupom.

Treća takmičarka bila je Irma Topolović, a njena mentorka je Viki Miljković. Ona se predstavila pesmom svoje mentorke "Razlika". Nakon ovoga ona je izvela i deo pesme Ane Nikolić "Romale romali". U drugoj pesmi sa njom na sceni su bile i igračice, koje su dodatno zagrejale atmosferu u studiju.

Četvrti takmičar bio je Mervan Mehmedović, iz Novog Pazara, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se u finalu "Pinkovih zvezda" predstavio pesmom Zvonka Demirovića "Amalipe".

Peti kandidat bio je Đorđe Jovanović, čiji je mentor Dragomir Despić Desingerica. On se ovoga puta predstavio pesmom ’Za venčanim stolom’ koju u originalu izvodi Muharem Serbezovski.

Šesti kandidat, šesti po redu u finalu, bio je Ognjen Inđić, a njegov mentor je Dragan Stojković Bosanac. On je ovoga puta izveo miks od tri pesme "Ne silazi sa čardaka" Nedžada Salkovića, "Neznanka" Radiše Markovića i pesmu Halida Bašlića "Put me zove"

Sedmi kandidat u finalu "Pinkovih zvezda" bio je Robert Selinger, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se predstavio pesmom Riblje Čorbe "Pogledaj dom svoj anđele", a nastup je kao i svakog puta, bio izuzetno energičan i moćan.

Dragana Mitrović bila je osma kandidatkinja u finalnoj večeri "Pinkovih zvezda", a njena mentorka je Zorica Brunclik. Ona je ovoga puta izvela pesmu svoje mentorke "Sve je ljubav", a za ovaj nastup odlučila se za efektnu crvenu haljinu, a u ruci je imala i jednu crvenu ružu. Na kraju nastupa zasuli su je crvenim laticama.

Naredni, deveti takmičar bio je Kenan Hadžić, a njegova mentorka je Viki Miljković.On je u ovoj finalnoj epizodi otpevao pesmu Halida Bešlića "Ljiljani". U veoma svečanom izdanju uneo je novu dozu elegancije u sve.

Pod rednim brojem deset u finalu "Pinkovih zvezda" nastupao je Haris Kajević, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On se odlučio da izvede čuveni hit Radiše Trajkovića Đanija "Bolje mi je". Kajević je i večeras pokazao zavidnu energiju i raspoloženje.

Pod rednim brojem jedanaest u finalu "Pinkovih zvezda" nastupio je Stefan Cekić, iz Leksovca, a njegov mentor je Dragomir Despić Desingerica. On se predstavio pesmom "Pjesma majci", koju u originalu izvodi Mladen Radoš.

Naredni takmičar u finalu "Pinkovih zvezda", Miodrag Đokić, nastupio je pod rednim brojem 12, a njegova mentorka je Viki Miljković. On je otpevao pesmu Ljube Aličića "Samo ona može u život da me vrati", ali i čuveni hit Šabana Šaulića "Tajna želja".

Naredni takmičar, pod rednim brojem 13 u finalu bio je Damiano Roi, a njegova mentorka je Jelena Karleuša. On je izveo čuveni, svetski hit "Kalinka" koju u originalu izvodi Ivan Larionov. Osim izvanrednog glasa, on je pokazao i zavidne plesne korake.

Četrnaesta kandidatkinja bila je trinaestogodišnja Daria Subotić, a njen mentor je Dragan Stojković Bosanac. Ona je ovoga puta pokazala isključivo čistu i iskonsku emociju i glas anđela kroz pesmu Zorice Brunclik "Ne dam ovo malo duše".

Elsan Pilica nastupao je pod rednim brojem petnaest u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Viki Miljković.On je ovoga puta izveo miks od dve pesme, Halid Bešlić "Robinja" i Sinan Sakić "Ljubila me žena ta", a uz sebe je imao i dva svirača sa dobošima, što je dodatno podiglo atmosferu u studiju.

Naredna takmičarka u finalu "Pinkovih zvezda" bila je Anja Tabak, iz Rume, koja je nastupila pod rednim brojem 16, a njena mentorka je Jelena Karleuša. Ona je ovoga puta izvela pesmu Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode". Svoj nastup upotpunila je i članovima kulturno-umetničkog društva koji su se pojavili u narodnim nošnjama i iza nje zaigrali kolo.

Džan Imamović iz Kaknja bio je naredni takmičar, pod rednim brojem 17 u finalu "Pinkovih zvezda", a njegova mentorka je Zorica Brunclik. On je izveo tradicionalnu pesmu "Mujo kuje", a na sceni mu se pridružio, ni manje, ni više nego konj. On je jašući izašao na binu, a onda mu se pridružio i otac, koji je držao konja tokom Džanovog nastupa.

Pod rednim brojem 18 u finalu "Pinkovih zvezda" nastupila je Ana Jokić, a njena mentorka je Jelena Karleuša.Ona je izvela pobedničku pesmu ovogodišnje Evrovizije - Bangaranga, koju u originalu izvodi Dara iz Bugarske.

Poslednji takmičar pod rednim brojem 19, nastupio je Jovan Gavrilović, a njegova mentorka je Viki Miljković.On je izveo dve numere, pesmu Uroša Živkovića "Lazarica", kao i pesmu Miroslava Ilića "Šumadija".

Nakon što su se svi kandidati predstavili u prvom krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravljen je presek glasanja.

Ognjen Amidžić je bio na bini za kandidatima, a u čuvenim crvenim stolicama, našao se žiri, Zorica Brunclik, Violeta Viki Miljković, Jelena Karleuša, Dragomir Despić Desingerica i Dragan Stojković Bosanac.

U drugi krug u finalu prošlo je 12 takmičara.

U drugi krug u večeranjem finalu su prošli: Jovan Gavrilović, Ognjen Inđić, Irma Topolović, Stefan Cekić, Haris Kajević, Igor Lošić, Anja Tabak, Đorđe Jovanović, Luka Đokić, Elsan Pilica, Ana Jokić i Džan Imamović.

Igor Lošić, Luka Đokić, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović predstavili su se pesmama u drugom krugu, a na sceni je nastala prava žurka.Nakon što se saznalo ko je prošao u drugi krug, 12 finalista su se predstavili novim pesmama po rednim brojevima koje su zadržali iz prethodnog kruga!

U treći krug takmičenja prošlo je šestoro takmičara.

Irma Topolović, Stefan Cekić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović i Jovan Gavrilović su prošli u top 6!

Takmičari u trećem krugu večerašnjeg finala najgledanijeg muzičkog takmičenja, napravili su pravu žurku dok su pevali pesme trećem krugu.

Stefan Cekić, Džan Imamović i Elsan Pilica prošli su u top 3, a kao pobednik je iz takmičenja izašao Stefan Cekić. Drugo mesto zauzeo je Džan, a treće Elsan.

STEFAN CEKIĆ JE NOVA PINKOVA ZVEZDA i on je osvojio novčanu nagradu u iznosu od 30.000 evra, a njegov mentor Desingerica mu je poklonio pesmu.

Finalna epizoda biće dostupna u 19h na Jutjub kanalu Pinkove zvezde!

Autor: D .T.