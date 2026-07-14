Više puta sam pokušala da ga izbacim iz takmičenja: Karleuša priznala da nije zadovoljna pobedom Stefana Cekića u Pinkovim zvezdama!

Ona je u top šest imala samo jednu kandidatkinju, a Despićevog kandidata nikada nije videla visoko plasiranog, iako je na kraju odneo pobedu.

Jelena Karleuša je prokomentarisala nedavno finale "Pinkovih zvezda", ali i pobednika najgledanijeg muzičkog takmičenja Stefana Cekića.

- Kako si zadovoljna finalom "Pinkovih zvezda" - pitao je Ognjen.

- Meni je bilo šokantno to glasanje publike, ja sam to pokazala i na samom finalu, izvini što sam ti otela mikrofon da iskažem svoju frustraciju, jer su već u prvom preseku ispali najbolji pevači. Ali to je zato što glasa publika. Šta mi radimo 10 meseci, publika nekad zna da pogreši. Najbolji pevači po mom mišljenju nisu pobedili. Pobedniku čestitam, više puta sam u toku takmičenja pokušala da ga izbacim ali nije mi se dalo. Čestitam i njemu i Despiću - rekla je Jelena.

- Ko bi za tebe bio pobednik da si mogla da biraš - pitao je Amidžić.

- Bilo je dobrih pevača, moj Damiano, on zaslužuje da se plaća za njegove nastupe, onda Daria, koja je vanserijski talenat. Despićev Đorđe peva genijalno, onda Džan. Dragana Mitrović najbolji vokal na ovim prostorima sigurno, želim joj da uspe. Nema pravila. Ja sam godinama bila u ovakvim takmičenjima, i ispostavi se da oni koji pobede ne budu zvezde uglavnom - rekla je Karleuša.

Ona je potom prokomentarisala prvih šest finalista, koji su bili na samom vrhu, te je izabrala kome bi ona dala prvo mesto.

- Anja je definitivno spoj svega onog najboljeg, lepotica, prelepo peva, mlada, ambiciozna, smatrala sam da će biti u top tri. Elsan je atraktivan, dobro i peva. Svi su specifično dobri. Ja bih Anji dala prvo mesto od njih šestoro - rekla je Jelena.

- Hoćeš joj pomoći na dalje - pitao je Ognjen.

- Ja bih, a za tu vrstu pomoći morala bi da me sluša. Nije dovoljno samo pevanje, estrada nije takmičenje u lepom pevanju. Godinama unazad takmičari kojima niko nije hteo da da glas u žiriju su postali velika imena. Koga prihvati publika, to je to. Ako publika želi, ne mora da bude lep, ni da lepo peva, već ako ima nešto što se dopada publici biće zvezda - rekla je Jelena.

Autor: R.L.