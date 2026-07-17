'Stalno se čujemo' Đole Jovanović o Pinkovim zvezdama i Desingerici! Otkrio da li mu se promenio život i priznao koji nastup mu je sve promenio: Porede me sa Šabanom i Muharemom (VIDEO)

Đorđe Jovanović, poznatiji kao Đole, obeležio je ovu sezonu "Pinkovih zvezda" svojim autentičnim glasom, emocijom i nastupima koji su iz kruga u krug osvajali publiku i žiri.

Kao finalistu takmičenja, tokom cele sezone pratio ga je mentor Desingerica, a upravo je njihova nesvakidašnja saradnja privukla veliku pažnju gledalaca. Đole je svojim interpretacijama oduševio sve članove žirija, dok je poseban trenutak dogodio kada je pesmu "Ilda i Ahmet" izveo u akapela verziji i rasplakao Zoricu Brunclik.

Njegovi nastupi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ga zbog boje glasa i emocije u pevanju upoređivali sa velikanima narodne muzike, poput Šabana Šaulića i Muharema Serbezovskog.

U razgovoru za naš portal Đole je govorio o utiscima nakon finala, saradnji sa Desingericom, planovima za nastavak karijere i trenutku koji mu je zauvek promenio život.

- Finale je prošlo pre nedelju dana. Što se mene tiče, veoma sam zadovoljan. Baš sam prezadovoljan. Meni je to veče bilo prelepo. Bilo je oko 50 ljudi iz mog grada koji su došli da me podrže. Kada su stigli, bilo mi je još lepše. Iskreno, nisam očekivao baš toliku podršku i takvu atmosferu.

Šta si očekivao u finalu? Tokom cele sezone dobijao si sjajne komentare od žirija. Zorica je otvoreno govorila da si jedan od njenih favorita.

- Iskreno, nisam mnogo razmišljao o tome. Imao sam reakciju i za prvo i za poslednje mesto. Nije mi bilo presudno da budem prvi. Najbitnije mi je bilo da dam sve od sebe i da budem zadovoljan svojim nastupom.

Sve je još sveže, ali ono što sve zanima jeste kakav je Desingerica van kamera. Videli smo koliko se borio za vas.

- Kao što sam i rekao, kod njega nema glume. Isti je i pred kamerama i van njih. Dođemo na probu, on uglavnom pojede dve porodične pice, pa meni kaže: "Ne smeš ti to da jedeš." Naravno, šalim se. Posle toga radimo i pevamo. Stvarno se maksimalno zalagao za nas.

Da li ste ostali u kontaktu i posle takmičenja?

- Da, naravno. Rekao nam je da možemo da mu se javimo kad god nam nešto zatreba. Šta god da nije jasno ili ako nam treba bilo kakav savet, uvek je tu za nas.

Koliko su ti se promenili nastupi posle takmičenja, da li imaš više posla i koliko je sada drugačije kada te neko pozove da nastupaš?

- Najviše se izdvojio nastup kada sam pevao akapela Zorici Brunlik "Ilda i Ahmet". Desingerica mi je mnogo pomogao jer sam po prirodi malo povučen. Sve što je trebalo da uradim na sceni, on mi je nameštao situacije. Dok je Zorica komentarisala, šapnuo mi je kada da odgovorim i kako da odreagujem. Posle tog nastupa telefon nije prestajao da zvoni. Stvarno je bio trenutak za pamćenje.

Ljudi su komentarisali da su Šaban Šaulić i Muharem Serbezovski dobili naslednika.

- Pisali su svašta. Poređivali su me i sa Šabanom, govorili da se rodio novi Šaban, pa i sa Muharemom. Baš je bilo lepih komentara i hvala svima na podršci.

Plašiš li se popularnosti i svega što donosi ovaj posao?

- Ne. Ja sam ovo oduvek želeo. Još kao dete sam bio u "Pinkovim zvezdicama", imao sam deset godina. Oduvek sam želeo da se bavim ovim poslom i zato mi ništa nije teško.

Koji ti je nastup bio najbolji tokom takmičenja?

- Definitivno nastup kada sam pevao akapela "Ilda i Amhet". To mi je ostalo kao najlepši trenutak u celom takmičenju.

Da li te je neki komentar žirija zaboleo?

- Iskreno, ne mnogo. Od prvog do poslednjeg kruga samo jednom ili dva puta nisam dobio najbolje komentare. Jednom sam pevao pesme Šake Polumente i Tropiko benda. To nije bio Desingericin izbor, već moja odluka. Kasnije se ispostavilo da nije bila najbolja i tada sam shvatio da mentora ipak treba slušati.

Da li je mentor uglavnom birao pesme ili ste se dogovarali?

- Uglavnom smo se zajedno dogovarali. Ja spremim deset do petnaest pesama, pa zajedno biramo šta je najbolje za naredni nastup.

Ostvario si sjajan uspeh. Došli su ljudi iz tvog grada da te podrže. Kakav je osećaj stati na scenu i videti toliko ljudi koji su prešli kilometre zbog tebe?

- To je nešto što ne može da se opiše. Video sam autobus sa pedesetak mojih ljudi. Sve je bilo užurbano to veče, morao sam brzo da se presvučem, ali čim sam ih video pitao sam: "Gde su moji?" Kada su me ugledali, nastala je atmosfera kao na fudbalskoj utakmici. Neko je sve prenosio uživo. Bio je to neverovatan osećaj.

Kada ste ti i Cekić stali jedan pored drugog i kada je Ognjen trebalo da proglasi ko prolazi dalje, šta ti je prolazilo kroz glavu?

- Iskreno, sve je trajalo nekoliko sekundi. Nije mi se dopalo što smo nas dvojica ostali zajedno i što je jedan morao da ispadne. Nisam zamišljao da će biti tako. Ali, na kraju sam zadovoljan svime što sam postigao.

Kakvi su ti planovi za dalje?

- Voleo bih da snimim svoju pesmu i da krenem ozbiljnije da se bavim ovim poslom. Do sada sam, iskreno, bio malo neozbiljan po tom pitanju. Plan je da se prvo malo odmorim, pa da snimim pesmu i krenem punom snagom.

Da li već znaš u kom će muzičkom pravcu biti ta pesma?

- To još ne znam. Moraću da se posavetujem sa Desingericom. Ja privatno volim sve – od Čole do Džeja i Muharema. Zato još ne znam u kom pravcu će pesma otići. Moraćemo da pronađemo ono što mi najbolje leži.

Detaljnije pogledajte u video klipu ispod teksta.

Autor: N.B.