'Ne odustaje ni od pevanja, ni od konja' Džan Imamović otvorio dušu nakon Pinkovih zvezda, otkrio kada će snimiti prvu pesmu: Ništa bez dozvole Zorice (VIDEO)

Od trenutka kada je kao potpuni amater kročio na veliku scenu, pa do samog superfinala, Džan Imamović osvojio je publiku iskrenošću, talentom i upečatljivim nastupima. U ovogodišnjoj sezoni najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ stigao je do visokog drugog mesta, uz podršku svoje mentorke Zorice Brunclik, koja je od prvog dana prepoznala njegov potencijal.

U razgovoru za naš portal Džan sumira utiske nakon finala, govori o odnosu sa mentorkom, planovima za muzičku karijeru, životu van reflektora i otkriva zašto, uprkos novoj popularnosti, ne odustaje od svoje najveće ljubavi – konja.

- Osećam se kao i prvi put kada sam davao intervju za ovu divnu medijsku kuću. Osećam se fenomenalno. Osećam se kao neka radna mašina koja je upaljena, postigla radnu temperaturu i sada samo treba da radi, radi i radi.

Ti si neko ko je ušao u takmičenje kao amater i došao do velikog finala. Sve se promenilo. Koliko ti se razlikuje život sada u odnosu na dan kada si se prijavio za takmičenje?

- Ja sam i dalje ostao isti, što smatram da je najvažnije, bez obzira na posao kojim se bavite – da se ne menjate. I dalje volim životinje, jašem konje, treniram i spremam se za turnire. Samo postoji još jedna nova stvar, a to je da sam često gost u Beogradu, gostujem na Pinku i drugim medijima i ozbiljno razmišljam o svojoj muzičkoj karijeri.

Razmišljaš da se preseliš u Beograd?

- O tom detalju još nisam razmišljao. Prošle godine, kada sam učestvovao na Svetskom kupu i Balkanskom prvenstvu, kao i na pripremnom turniru u Kovilovu, živeo sam skoro mesec dana u Beogradu i bilo mi je lepo.

Znači, možemo da te očekujemo?

- Mislim da se ja u svakom gradu osećam lepo. A, dobro, Beograd nije daleko, uvek može da se stigne.

Da li se čuješ sa Zoricom i celom ekipom od kao se završilo takmičenje?

- Čujemo se, u kontaktu smo. Već ste me to jednom pitali. Čuli smo se i nakon intervjua koji sam ranije dao. Zadovoljan sam, mogu to da kažem.

Ti si neko ko je svaki nastup i pevanje dovodio do savršenstva, a onda je došlo polufinale, kada si otpevao Zoričinu pesmu i ostavio sve u transu, jer to niko od tebe nije očekivao. Koji su bili prvi komentari porodice i prijatelja nakon tog nastupa?

- Sve vreme dok je šou trajao dobio sam veliki broj poruka od ljudi koji su pratili šou, od mojih prijatelja i poznanika. Većinom su to bile reči podrške. Ono što sam mogao da primetim jeste da su ljudi, kroz tih deset meseci mog predstavljanja u muzičkom šou-programu, uspeli da stvore pravu sliku o meni. To me fascinira – kako ljudi mogu iskreno da vide kakav je neko kroz jedan ovakav format. Većinom su to bili pozitivni i dobronamerni komentari. Ovom prilikom zahvaljujem svim ljudima koji su me pratili i koji me i dalje prate. Želim da ostanu uz mene i prate moj rad, jer ću dati sve od sebe da opravdam njihovo poverenje i podršku.

Želiš da gradiš muzičku karijeru, na koji način?

- Sa svim onim što ja jesam. Ne mogu da se pretvaram da sam nešto što nisam. Smatram da su „Pinkove zvezde“ zaista odlična odskočna daska u estradni svet, ali bez rada nakon takmičenja nije važno da li ste bili prvi ili drugi. I da sam bio prvi, i ovako što sam drugi, morao bih da gradim karijeru, gostujem u emisijama i snimam pesme. Put je manje-više isti. Već sam rekao – polako, ali sigurno. Daću sve od sebe da sve ide u pravom smeru.

Ali naravno, uz Zoričino odobrenje?

- Naravno. Ništa bez Zorice.

Koliko vam je bilo teško kada je Zorica bila odsutna? Celoj ekipi, njenim kandidatima. Taj period kada nije dolazila zbog zdravstvenog stanja. Tu su bili Kemiš, Zlata i Miloš, ali je falila „razredna“.

- Tako je, razredna je falila. Bili smo svi zabrinuti, s obzirom na to da nismo bili potpuno informisani. Cela situacija je bila takva kakva je bila i gledaoci znaju kako je to izgledalo. Ono što je važno jeste da su probe tekle nesmetano. Tu je bio Kemiš, koji je u tom periodu menjao našu „razrednu“, zatim Zlata i Miloš. Sve je funkcionisalo kako treba.

A ko je od njih najblaži, a ko najstroži?

- Ja sam sve njih shvatio kao autoritete, jer sam došao da učim, napredujem i pokažem ono što znam. Mislim da je bilo nemoguće napredovati bez njihovih smernica. Sve što su rekli saslušao sam, razmotrio i primenio.

Da li je bilo nekog komentara tokom takmičenja koji te je zaboleo?

- Iskreno, mislim da nije.

Da li si se plašio da će te neko iz žirija oštro iskritikovati?

- Nisam se plašio ni u kom slučaju. Sve su to ljudi kao i ja, samo sa mnogo više iskustva, više pesama, više hitova i duže su na sceni. Bilo je potrebno slušati šta govore i razmišljati kako da poboljšam ono što su komentarisali. Ni u jednom trenutku nisam bio uvređen ili pogođen njihovim komentarima. Sve to treba usvojiti i menjati.

Kako je proteklo upoznavanje Jelene Karleuše i tvog tate? To su svi komentarisali. Jelena je govorila da obožava tvog tatu.

- Mislim da su slični po energiji. Jelena je veoma energična žena, i kroz pesme, i kroz scenski nastup. Mislim da je najviše komentarisala podršku koju roditelj pruža svom detetu i svemu što ono radi. Jeleni moram da se zahvalim. Od samog početka šoua, pored moje mentorke, bila je neko ko mi je davao nesebičnu podršku u svemu što radim. To mi je bila dodatna motivacija da napredujem i možda izađem iz svoje zone komfora kada su u pitanju pesme i scenski nastup.

Imaš priliku da je pozoveš da dođe u tvoj rodni kraj, rekla je da voli konje, a svi znamo da se ti baviš jahanjem pored muzike.

- Naravno. Jelena je uvek dobrodošla da jaše konje, da snima spot, a ako želi, isto tako može i sama da jaše.

Autor: N.B.