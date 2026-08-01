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Miodrag Đokić oduševio na putu do finala 'Pinkovih zvezda': Emotivnim nastupima osvojio publiku i žiri (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: RTV Pink ||

Miodrag Đokić obeležio je ovu sezonu najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", njemu je mentor bila Viki Mijković, a kompilacija njegovih najboljih nastupa još jednom pokazuje zašto je važio za jednog od najupečatljivijih finalista.

Tokom takmičenja predstavio se zahtevnim repertoarom najvećih zvezda narodne muzike, pokazujući da se jednako dobro snalazi u emotivnim baladama i snažnim kafanskim hitovima. Njegov put do finala počeo je pesmom "Ne idi s njim" Saše Matića, a zatim su usledile interpretacije numera "Nema ništa majko od tvoga veselja" Šabana Šaulića, "Okuj me care" Halida Bešlića, "Bogovi zemljom hode" Ljube Aličića i "Nisam ja onaj čovek od pre" Emira Habibovića.

Foto: TV Pink Printscreen

Publika je sa oduševljenjem ispratila i njegove izvedbe pesama "Hajde idi drugome", "Korak do sna", "Čemu ovo sve" i "Klošar" Darka Lazića, kao i hitove "Ako me voliš, pogledaj me", "Njen oproštaj", "Nekada smo ti i ja", "Crveno obuci", "Sumorno jutro" i "Samo ona može u život da me vrati" Ljube Aličića.

Poseban pečat ostavile su interpretacije legendarnih pesama Šabana Šaulića, među kojima su "Tajna želja", "Gde ste sada drugovi", "Jednu noć si drugom dala", "Noćas mi se s tobom spava" i "Kraljice srca moga", dok su se na njegovoj listi našli i hitovi Šerifa Konjevića, Petra Mitića, Ivana Kukolja Kukija i Saše Matića.

Foto: TV Pink Printscreen

Za veliko finale Miodrag je izveo pesme "Samo ona može u život da me vrati" i "Tajna želja", čime je zaokružio impresivan takmičarski put i još jednom potvrdio kvalitet koji ga je doveo među najbolje.

U nastavku pogledajte VIDEO: Miodrag Đokić – Put do finala.

Autor: N.B.

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