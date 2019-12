Šapić: Ne vidim nijedan razlog za bojkot izbora

Ne vidim nijedan razlog za bojkot izbora, kaže lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić za NIN i dodaje da izborni uslovi nisu fer već 20 godina.

"A zašto bih bio za bojkot?! Dajte mi jedan argument zašto da budem za bojkot i kako će on pomoći meni i mom narodu da dan posle bude bolje. Do sada nisam našao nijedan", rekao je Šapić, koji je i predsednik opštine Novi Beograd.

Na pitanje o izbornim uslovima, Šapić odgovara da smatra da izborni uslovi nisu fer već više od 25 godina.Šapić je rekao da je ideja o bojkotu "možda sjajna", ali da je one ne prepoznaje.

"Ona će pokazati svu svoju veličinu ako je je sjajna, ako ne, ispostaviće se da je neko loš procenio", dodao je on.

Šapić je ukazao da u svetu iz kog dolazi, sporta, niko nikada nije pobedio tako što je sedeo kod kuće i čekao da se protivnik sam pobedi.

"Ko misli da će nešto u ovoj zemlji da promeni time što neće da učestvuje nego će da čeka da se neko drugi skloni, mora da zna da se to neće destiti. Nijednog političara nisam ja birao. To nisu moji drugari iz detinjstva, niti su ljudi sa kojima se družim, to su ljudi koje je narod, na ovaj ili onaj način, spletom raznih okolnosti izabrao", rekao je Šapić.