RADUN ZA PINK: Iran želi da sačuva neku vrstu dostojanstva time što je na ubistvo svog generala odgovorio napadom na američke baze (VIDEO)

Branko Radun, analitičar, smatra da će Kina i Rusija u Savetu bezbednosti UN-a pokušati da smire odnose SAD i Irana.

Radun ističe da je od kada je Donald Tramp stupio na mesto predsednika SAD počelo zaoštravanje odnosa između te države i Irana.

- Mislim da se nova američka politika na Bliskom istoku mogla videti već na početku predsednikovanja Donalda Trampa gde je on odmah na početku srušio sporazum sa Iranom oko nuklearnog naoružavanja. To je sporazum kojim se obezbeđivalo da Iran ne postane nuklearna sila, to jest da ne napravi atomsku bombu – kazao je Radun u Novom jutru TV Pink.

Kako kaže, tada se videlo da će Amerika uzeti čvršći proizraelski stav na Bliskom istoku, a samim tim je uzela čvršći antiiranski stav.

- Nije moglo lako da se predvidi kojim će intenzitetom ići taj negativan odnos prema Iranu, ali ovo sad je eskaliralo, a to ima veze i sa američkim predsedničkim izborima. Donaldu Trampu odgovara jedna homogenizacija Amerike oko Irana – rekao je Radun i dodao:

Ono što se desilo kada su Amerikanci ušli u Irak je da je tamo stvoren jedan haos. Tamo ljudi nemaju više normalne države, na teritoriji Iraka postoji više država koje nisu priznate. Taj haos je izazvao jačanje ekstremista i šiitskih i sunitskih. Iza šiitskih stoji Iran i u Iraku i u Libanu i u drugim delovima Bliskog istoka.

Prema njegovim rečima, Amerikanci su videli jačanje prisustva Irana u Iraku, Siriji i Iranu i oni to žele da suzbiju.

- To je negde zajedno Irak i Amerika protiv Irana. Tramp vodi najproizraelskiju politiku od predsednika SAD poslednjih decenija. On je premestio američku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, time je priznao da je Jerusalim glavni grad, što mnoge države ne priznaju – pojasnio je Radun.

Kako kaže, sve to zajedno govori da je moguća eskalacija sukoba.

- Iran sada želi da sačuva neku vrstu dostojanstva time što je na ubistvo svog generala odgovorio napadom na američke baze – rekao je Radun i dodao da će Kina i Rusija u Savetu bezbednosti UN-a pokušati da smire situaciju.

Više o ovoj temi saznajte u videu koji sledi: