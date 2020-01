Milovanović za Pink: Dragan Đilas je čovek koji je u KRIMINALU DO GUŠE, FABRIKUJE AFERE I IZMIŠLJA LAŽI! (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa rekao je, gostujući na TV Pink, kako se Marinika Tepić i Dragan Đilas služe gnusnim lažima i fabrikovanim aferama, a sam Sazvez za Srbiju ima rejting od jedva sedam odsto jer nema nikakv plan da ponudi narodu.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa rekao je za Pink kako se na farmi pilića u Moroviću za koju je Marinika Tepić, saradnica Dragana Đilasa, iznela tvdnje da se na njoj uzgaja marihuana, nalazi 66.000 koka nosilja, kao i da ova farma postoji već decenijama unazad.

- Već 40 godina se ovde gaje kokoške. Ovo jeste komedija. Posle Jovanjice, kada su krenuli sa montažom, gde su na svaki način pokušali da uvuku porodicu Vučić. Konkretno brata Aleksandra Vučića, Andreja Vučića i da njega optuže da stoji iza Jovnajice. Tu je očigledno bila nekakva tromost dela policije koja nije veštačila telefon Andreja Vučića skoro mesec dana - rekao je Milovanović.

Juče je gospodin Milenković koji je načelnik četvrtog odelenja PU za Grad Beograd, i koji je lično vodio tu istragu rekao da porodica Vučić nema nikakve veze sa ovim slučajem - osvrnuo se on.

Kako je on rekao, neophodno je nedvosmisleno obavestiti sve građane o tome da je sudski izveštačen telefon Andreja Vučića, i da je na osnovu tog veštačenja i svih drugih okolnosti dokazano da on nema nikakve veze sa slučajem Jovanjica.

- Ova afera mu je montirana, a Đilasova ekipa je optuživala Vučića, njegovog brata pokušala da kriminalizuje, pokušala da okrene kako to sve ima veze sa njima. Na kraju se ispostavilo da je sve montirano - ukazao je Milovanović i dodao da je sudsko veštačenje moglo biti završeno i u kraćem roku.

Lagali za Jovanjicu i lažu za farmu pilića

- Lažete šta god krenete, a evo sad će krenuti da napadaju sina. Kad ne znaju šta, kad im sve laži propadnu napašće Danila Vučića. ''Daj Danila Vučića da malo njega napadnemo, malo smo ga zapostavili, jedno mesec dana, daj opet njega da napadamo, jer znamo da ćemo Vučića slomiti samo tako što mu napadamo porodicu'' - upozorio je Milovanović.

Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje počiva na gnusnim lažima i manipulacijama.

To je princip i to je njihov način rada. Suština je da zatrpavaju građanstvo tim aferama svakog dana. Đođete do toga da se vama dokaže da ste lagali, a nemate izvini, nemate ništa - rekao je Milovanović.

Oni jednostavno svesno lažu

- To nije Marinika, to je Dragan Đilas, to nije Boško, to je Dragan Đilas. Dragan Đilas stoji iza toga. Dragan Đilas plaća ovim parama koje je pokrao u proteklim godinama. Pa pogledajte, Dragan Đilas je 612 miliona evra prihodovao proteklih godina - rekao je Milovanović i dodao da je čak i Zoran Đinđić je protiv Dragana Đilasa podneo krivičnu prijavu zbog toga što je reketirao direktora Pekabete.

On je naglasio da je Dragan Đilas čovek koji je u kriminalu do guše i da je on zaslužan za fabrikovanje ovih afera.

- On isključivo napada porodicu, jer mu je to jedini program. On nema šta drugo da ponudi građanima. Kada pogledate rejtinge, čak i američka agencija koja je istraživala rejtinge je dala Sazvezu za Srbiju sa sve Đilasom i njegoim plaćenicima rejting od sedam odsto - zaključio je Milovanović.