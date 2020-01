''Svi mi znamo ko je i šta je Dragan Đilas'' - Pajović za Pink: Sramota je da se povlađuje nekome kao što je on! (VIDEO)

Dragan Đilas uputio je 40 tužbi kako bi ućutkao sve one koji ga kritikuju i govore bilo šta nepovoljno po njega, rekao je advokat Borivoj Pajović, gostujući na TV Pink.

Borivoj Pajović rekao je za Pink da ga je Dragan Đilas tužio kako bi ga kaznio jer je govorio stvari koje su bile nepovoljne po njega, zbog izjave o lekarima koji su u Beogradu uhapšeni 2009. godine jer se sumnjalo da su počinili malverzacije pri nabavci nameštaja za pojedine zdravstvene ustanove u Beogradu.

- To je jedna od njegovih ''šamar'' tužbi kojih je uputio oko još 40 da bi ućutkao sve one koji bilo šta govore što je nepovoljno za njega, zapravo onima koji ga na bilo koji način kritikuju - kazao je Pajović.

Kako on kaže, takva vrsta postupanja je poznata u svetu, jer se na taj način prekine svaka moguća kritika.

- U ovom slučaju ja sam rekao potpunu istinu. Svi ti lekari su oslobođeni na kraju, a u pritvoru su proveli i do osam meseci. Svi lekari su meni potvrdili istu stvar - da je pred izglasavanje budžeta za tu godinu tadašnji predstavnik LDP-a u Skupštini, Dragana Jovanović navela da su rukovodioci zdravstvenih ustanova u Beogradu pravili malverzacije i da ih treba procesuirati, inače LDP neće podržati izglasavanje budžeta - objasnio je Pajović.

Prema njegovim rečima, Dragan Đilas je lekarima iz tih zdravstvenih ustanova savetovao da podnesu ostavke na funkcije na kojima se nalaze i da će sve biti u redu. Međutim, kako Pajović kaže, lekari su se susreli sa hapšenjem i pritvorom.

- Mene je on tužio zato što sam to izneo. Zato što je to prava istina. Da je na sudu dokazano da je Đilas povredio službenu dužnost on bi bio krivično gonjen. On koji je na vlasti, i to na vrhu vlasti - ko će da ga krivično goni - naglasio je Pajović.

On je upozorio da je sramota da se povlađuje nekome ko to zaista ne zaslužuje, jer mi svi, kako Pajović kaže, znamo ko je Dragan Đilas i šta je on.