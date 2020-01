Mirković: Obradović kao papagaj ponavlja laži

Šef odborničke grupe SNS-a u Skupštini grada Beograda Aleksandar Mirković ocenio je da se sa završetkom prazničnog filmskog maratona, završio se i period u kome je Boško Obradović okušao sebe u ulozi filmskog kritičara i period u kome nije bilo njegovih budalaština.

Shvativši da je ipak nesposoban da razume i najobičniji film, vratio se na ono svoje staro, prepričavanje laži, misleći da mu to ipak bolje ide, naveo je on.

Prema njegovim rečima, nikako da siledžija Obradović shvati da te njegove hiljadu puta ispričane laži nikoga ne zanimaju, da ih je istina milion puta razbila i da to što, narodski rečeno, "kao papagaj" ponavlja nema baš nikakvog efekta, osim što njegovu sujetu zadovolji da vidi sebe i svoju sliku u medijima.

"Boškić ili Bole, kako ga od milošte zovu svi u SzS-u koji mu se svakodnevno podsmevaju, mora konačno da shvati da ni ovaj cenzus od tri odsto neće preći, jer niko u Srbiji ne želi da podrži čoveka koji je opljačkao Hilandar, koji tuče žene gde god i kad god stigne, kome zastava predstavlja samo motku kojom nešto treba razbiti, onog koji bi kamionom da gazi policajce i koji napada policiju samo zato što su mu uhapsili kuma Tocila i šuraka njegovog saborca Đilasa, izvesnog Dabovića i to i jednog i drugog zbog dilovanja droge.Prazne priče najobičnijeg huligana Obradovića, nema poente ni demantovati više jer kada god je uhvaćen u laži, on samo nastavi po starom jer takav je nečovek, pa se to može i očekivati", istakao je Mirković.

On je dodao da je bBolesna mržnja prema Nebojši Stefanoviću i njegovoj porodici je ozbiljan problem ovog propalog poslanika i krajnje je vreme da se pozabavi rešavanjem problema nagomilane frustracije jer to očigledno škodi njegovom psihičkom zdravlju.

Uspehe i rezultate, naglasio je, koje je ministar Stefanović ostvario Obradović može samo da sanja, mada ni u snu to ne bi uspeo, jer ipak su Boškovi saborci narko dileri i pripadnici raznih beogradskih klanova.

"Obradović, Jeremić i Đilas mogu slobodno da nastave sa svojim ludorijama i izmišljotinama, Aleksandar Vučić i Nebojša Stefanović će nastaviti kao i do sada na sve to odgovoriti predanim, posvećenim i poštenim radom jer za njih kao i za sve nas u SNS-u od lepše, bezbednije i ekonomski jake Srbije, nema ništa preče", zaključio je Mirković.