Milićević: Izjava Vesne Pešić najava krvoprolića

Potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević osudio je danas "poziv Vesne Pešić na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića".

- Deo opozicije čije delovanje iz senke generiše Vesna Pešić je posle svih neuspelih pokušaja da dođe do vlasti, krenuo putem bezumlja i bukvalnog linča, što potvrđuje poziv Vesne Pešić na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića - naveo je Milićević u saopštenju za javnost.

On je ocenio je takva najava krvoprolića pokazali da su ti "nazovi političari ogoljeno krenuli da ostvare ono što su od početka naumili - vlast po svaku cenu pa i po cenu života predsednika Srbije".

- Na njihovu žalost taj naum neće ostvariti jer im to ne dozvoljavaju građani Srbije koji za razliku od njih vole svoju državu i na demokratski način odlučuju ko će biti njihov predstavnik i voditi Srbiju putem prosperiteta, a to je nesumnjivo Aleksandar Vučić - istakao je Milićević, koji je i visoki zvaničnik Socijalističke partije Srbije.

On je poručio Vesni Pešić "i onim koje ona predvodi mora biti jasno da ih građani Srbije ne žele, jer je građanima Srbije stalo do mira i stabilnosti u državi, napretka i boljeg života, a garancija da će se to ostvariti jeste politika Aleksandra Vučića i Vlade Srbije".

Milićević je zaključio i da je krajnje vreme da pravosudni organi reaguju i postupe u skladu sa svojim nadležnostima, s obziroma da je Vesna Pešić svojim stavom na najgrublji način ne samo atakovala na život Aleksandra Vučića već i na državu čiji je on predsednik.