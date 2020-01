Drecun za Pink: Grenelova poseta Beogradu i Prištini je od velike važnosti. Amerika pridaje veliki značaj rešavanju pitanja Kosova (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koristi svaku priliku da utiče na rešavanje problema Kosova i Metohije. S tim u vezi poseta specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog između Srbije i Kosova, Ričarda Grenela Beogradu i Prištini od velikog je značaja, ocenjuje Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

Kaže i da je jasno, sudeći prema tvitu koji je objavio američki predsednik Donald Tramp, da SAD pridaju veliki značaj rešavanju kosovskog problema i da ga ne smatraju marginalnim pitanjem.

Everyone said it couldn’t be done. But for the first time in a generation, there will be direct flights between Serbia and Kosovo. Another win. Thanks to @WHNSC Ambassador Robert O’Brien and Ambassador @RichardGrenell! pic.twitter.com/0qSLryG96B