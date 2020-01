MATIĆ ZA PINK: Beograd ima dobar prostor za manevar u pregovorima sa Prištinom. Grenel želi da pomogne da se do rešenja dođe, to znači i SAD

Ukoliko uspe da reši pitanje Kosova, Trampu bi to u samo plus u spoljnopolitičkim rezultatima, naročito sada kada se predizborna kampanja u SAD zahuktava, ocenio je Matić za TV Pink.

Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, nakon posete Prištini, u Beograd je doneo istu poruku.

Grenel je u srpskoj prestonici na zajedničkoj konferenciji posle sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem ponovio poruku izrečenu u četvrtak u Prištini: „Priština mora da ukine takse, a Beograd da zaustavi kampanju povlačenjapriznanja KiM“.

Novinar medijske mreže "Antidot" Marko Matić za Novo jutro TV Pink kaže da je ulogaGrenela na ovom prostoru jako važna.

- Situacija je kompleksna, jer se nama postavljaju zahtevi koji su bez argumenata.Grenelova poruka glasi da ukoliko predsednik Tramp ne vidi napredak u dijalogu,povući će ga sa slučaja, a to bi značilo i nedostatak podrške SAD za tu vrstu rešenja koja odgovara Srbiji – smatra Matić.

On Grenela oceno kao netipičnog diplomatu, koji se ne libi da otvoreno i javno iznese svoj stav o aktuelnim problemima.

- On otvoreno šalje poruke pred kamerama, na prvi pogled izgleda kao da su kod njegakarte otvorene. Ovo je složena diplomatska igra i na nama je da procenimo do koje mere možemo da insistramo na nekim našim stavovima, ali da ne izgubimo bilo kakvu podršu SAD – rekao je Matić ocenvši da u trenutnoj situaciji Srbija ima određeni manevarski prostoro u pregovorima, a to je, kaže, veliki uspeh.

- U ovom trenutku se borimo da povratimo bilo šta od onoga što smo izgubili – dodao je.

Kako je takođe ocenio, dijalog Beograda i Pritštine ne može značajno da utiče napredizbornu kampanju koja se polako zahuktava u Americi.

- Ukoliko uspe da reši ovo pitanje, Trampu bi to u samo plus u spoljnopolitičkimrezultatima. Srbija je jedna od retkih zemalja gde je jako popularan, njemu bi značio poseta Srbiji. Retko je da je on negde tako popularan kao što je kod nas – objašnjava Matić, objašnajvajući da je njegovoj popularnosti doprenieo bivši predsednik SAD Bil Klinton, koji je, kako podseća Matić, u Srbiji poznat po NATO bombardovanju SR Jugoslavije 1999. godine.