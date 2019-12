Adamović za Pink: Tramp neće biti smenjen sa mesta predsednika Amerike! (VIDEO)

Duboka kriza u institucijama SAD podseća na period devedesetih u Srbiji. Ne dovodi se u pitanje podrška koju će Republikanaska stranka SAD dati predsedniku Donaladu Trampu, rekli su gosti TV Pink.

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, rekao je da ljudi koji se brinu o budućnosti Srbije vide kako se članovi Demokratske stranke SAD ponašaju u Kongresu.

- Ovo reflektuje dubinu krize u Sjedinjenim Američkim Državama. Privatni interesi su samo jedan od segmenata delovnaja te klike koja je uzurpirala institucije SAD u ličnom interesu. To je ta Nensi Pelosi, koja je još od Klintonove administracije vrlo aktivna žena. To je albanski lobista Eliot Engel. To je čitava jedna ekipa koja se formirala, koja žari i pali institucijama SAD - rekao je Miletić i dodao da je teško da neko ko je srbista ne bude i trampista.

Kako je on upozorio, albanska mafija je vrlo poznata i ima vrlo aktivnu ulogu u korupciji i u organizovanju svih dešavanja, te upozorio da su institucije SAD u raljama privatnih interesa i korupcionaških grupa koje misle o svojim intersia i svom džepu.

- To je ta duboka kriza koja se ne reflektuje u ekonomiji SAD budući da se Tramp menadžerski odnosi prema stvarima, ali se reflektuje u institucijama koje me prosto podsete na onaj period naših devedesetih - naveo je on.

Saša Adamović, istoričar, rekao je da je ovo prelazni period koji će doneti novi svetksi poredak i velike promene u svetu koje mogu da budu opasne.

- Te promene su za nas dobre, korisne, jer u prethodnom svetskom poretku za nas nije bilo nikakve šanse. Taj poredak je prema nama bio nepravedan, u mnogo čemu i bezdušan. Ja se radujem što je taj svetski poredak doveden u pitanje, i što će završiti na smetlištu istorije.

Prema njegovim rečima, Demokratska stranka SAD je ta koja stoji iza projekta nezavisnog Kosova, kao i da je ona uvek bila spremna da sponzoriše terorizam na Kosovu i njegovo otcepljenje od Srbije.

- Za nas je bilo važno i korisno da se nešto promeni u samim Sjedinjenim Američkim Državama, i ta promena se desila pobedom Donalda Trampa na izborima 2016. godine. Treba odmah reći da Tramp neće biti smenjen sa mesta predsednika Amerike. U Senatu republikanci imaju većinu potrebnu da spreče smenjivanje predsednika Trampa.

On je objasnio da Republikanaska stranka SAD čvrsto stoji iza predsendika Donalada Trampa.

- Mnogi govore da to više nije Republikanaska stranaka već Trampova stranka. On na tu stranku sada, što možda nije bio u prvim godinama slučaj, može da računa - rekao je Adamović.

Prema njegovim tvrdnjama, američka ekonomija sasvim dobro funkcioniše, a na međunarodnom planu Donlad Tramp ima određene uspehe.

- On nije započeo nijedan rat. Zapravo pokušava da zaustavi te beskarajne američke ratove koji su naneli veliku štetu američkoj ekonomiji, ali i ukupno, američkom društvu. Ono što treba reći je da su njegove šanse za osvajanje drugog mandata izuzetno velike - zaključio je Adamović i dodao da Trampovo osvajanje drugog mandata svi treba da podržimo.