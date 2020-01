KARANOVIĆ ZA PINK: Nijedna albanska politička stranka na Kosovu i Metohiji trenutno ne želi bilo kakav kompromis (VIDEO)

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da je nesumnjivo da se takse koje je uvela Priština ne bi održale ni jedan jedini dan da su SAD i centri moći sa političkog zapada stale čvrsto i nedvosmisleno iza stave da ih treba ukinuti, to jest da ih ne treba uopše uvoditi.

Karanović je podsetio i na izjavu Ramuša Haradinaja da on nema nikakvu spoljnu politiku i da je njegova spoljna politika ono što mu kaže Stejt department i dodao da su takse potpuno nelegalne.

- Problem Kosova i Metohije prvenstveno je politički, ne ekonomski. Naravno da je ekonomija važna, apsolutno trebamo podržati otvaranje avio-linije između Beograda i Prištine, sve infrastrukturne projekte i procese obnavljanja infrastrukturnih veza između Srbije i južne srpske pokrajine, ali kada se ukinu takse – rekao je Karanović za Novo jutro TV Pink.

Kako dodaje, potrebno je da svi shvate da je ovo politički problem, a Grenel je toga svestan.

- Albanci ne žele nikakav kompromis i to je jasno. Nijedna albanska politička stranka na Kosovu i Metohiji trenutno ne želi bilo kakav kompromis – smatra Karanović.

Goran Petronijević, advokat, komentarišući izjavu specijalnog izaslanika američkog predsednika Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine, Ričarda Grenela, rekao je da prištinske takse i inicijativa Srbije o povlačenju priznanja Kosova i Metohije nisu za poređenje.

Petronijević ističe da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se ne može povući paralela između prištinskih taksi i inicijative Srbije blago diplomatski rečena.

- Te dve stvari su babe i žabe. Grubo kršenje međunarodnog prava, trgovinskih pravila u okviru udruženja i u okviru međunarodnih organizacija koje se bave trgovinom, zarušavanje tih organizacija sa strane kosovskih Albanaca uvođenjem tih sankcija sa jedne strane, stavljati to u ravan sa legitimnom diplomatskom akcijom jedne suverene države koja štiti deo svoje teritorije, koja je protivpravno otcepljena - to su toliko različite stvari da je prosto neverovatno da je bilo ko mogao da pomisli da to stavi u istu ravan – rekao je Petronijević.

Odgovarajući na pitanje odakle Grenelu taj stav Petronijević kaže da su Albanci pravdali to činjenje.

- Pravdali su to aktivnošću srpske diplomatije u preispitivanju ili otkazivanju priznanja jednog broja država – kazao je Petronijević.

Više o pomenutim temama saznajte u videu koji sledi: