Krstić za Pink: DILETANTSKO ponašanje Dragana Đilasa je potez vrhunske političke neznalice koji ne razume način na koji se komunicira! (VIDEO)

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak rekao je za Pink da su nakon izjave američkog amabasadora u Srbiji Entonija Godfrija da nije zadovoljan insistiranjem opozicije na bojkotu izbora ulsedile kritike lidera opozicije na njegov račun.

- Taj deo opozicije koji je bojkotaški i pod okriljem Saveza za Srbiju izgleda misli da ima pravo da može da određuje ljudima gde mogu, a gde ne mogu da gostuju - kaže Krstić.

On je ocenio kako taj deo opozicije reprezentuju Dragan Đilas i otvoreno pismo koje je on poslao američkom ambasadoru isprovociran njegovim gostovanjem gostovanjem na Pinku.

- Posao Ambasadora je da ne bude ni na strani vlasti ni na strani opozicije, već na strani svoje zemlje koju reprezentuje. On je na strani svoje zemlje i na strani interesa svoje zemlje, i kad se pojavljuje u javnosti on treba da koristi sve kanale koji su mu dostupni da bi izrazio svoj stav o raznim pitanjima - kaže Krstić.

Kako je objasnio, gostovanje Entonija Godfrija bio samo povod za napad na američkog amabasadora.

- Ta ljutnja Đilasova i njegovih saboraca je u tome što je on osudio tu njihovo insistirnaje na bojkotu, što nije mala stvar. Njegov stav o bojkotu reprezentuje odnos SAD prema strankama koje su u bojkotu, a one očekuju pomoć u borbi protiv Vučića. Finansijsku i svaku drugu pomoć. Ta pomoć izostaće ako SAD misle da bojkot nije izbor, i abasador je tu veoma eksplicitno objasnio zbog čega to nije dobro za demokratske procese, građane i demokratiju - naveo je Krstić.

On je rekao da će Savez sa Srbiju ostati da ''visi u vazduhu'', neće biti zastupljen u parlamentu.

- U tom smislu je njihova budućnost dovedena u pitanje. Đilas ili Vuk Jeremić ili neki slični imaju stranke na papiru, ali to nisu stranke. Oni mogu sebi da dozvole sebi da ne budu u parlametnu, jer uvek mogu da kupe poslanike. Do sad su kupovali poslanike, pa su bili i bez izbora prisutni u skupštini - ukazuje Krstić.

Prema njegovim rečima SzS će ostati bez poleđa, bez zaleđa, podrške i to je izazvalo priličan bes.

- Da se na taj način, otvorenim pismom, sukobite ili suprotstavite uvredljivim tonom ambasadoru takve sile je vrhunski diletanttksi potez. To je potez vrhundskog političkog neznalice. Ja mislim da Đilas ne razume ni funkciju ambasadora kao takvog, a ne razume ni način na koji se komunicira uopšte u političkom životu - naglasio je Krstić dodavši da je takvo ponašanje Dragana Đilasa i Saveza za Srbiju izraz nemoći.