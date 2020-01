Milovanović za Pink: Đilas, Jeremić i Obradović beže od izbora koji su jedini demokratksi put dolaska na vlast! (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa", prokomentarisao je za Pink gostovanje američkog ambasadora u Srbiji Entonija Godfrija u emisiji ''Hit Tvit'' televizije Pink rekavši da je ono bilo blagotvorno.

- U ovim okolnostima gde se u Srbiji odvijaju različiti procesi blagotvorno je da se američki i ruski ambasador pojave u nekoj emisiji sa premijerom i da polemišu. To mi nije problematično. Više mi je problematično da ga napadne Dragan Đilas i opozicija, a napadaju ga samo zbog jedne stvari - što je čovek rekao da su izbori jedini demokratski put dolaska na vlasti, izbori od kojih Đilas, Jeremić i Obradović beže - kaže Milovanović.

Kako je Milovanović rekao Dragan Đilas ne može da izađe sam na izbore sa rejtingom od šest odsto.

- Ceo Savez za Srbiju ima rejting od sedam odsto. On ne može sam da izađe, pa će onda da obezbedi na mala vrata sebi sutradan poslaničku grupu. Naravno sa cenzusom od 3,5 odsto će verovatno preći taj cenzus - ukazao je on.

On se osvrnuo na to da se Saša Paunović iz Demokratske stranke uveliko priprema za izbore i vodi kampanju, a prethodno je govorio kako je bojkot izbora jedino ispravno rešenje.

- On će da ide na izbore, pravi kampanju. Tu su štandovi, potpisi razgovori, razgovori sa građanima... I Đilas i on izlaze na izbore, obezbeđuju sebi poziciju, obezbeđuju sebi gradove gde su već na vlasti - ukazao je on.

Mišel Zubenica, izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku, rekao je da svako ko se bavi ozbiljnom analizom međunarodnih dešavanja može da primeti da je drugačiji odnos administracije Donalda Tramapa prema Srbiji.

- Imate dva predstavnika SAD za pitnaja rešavanja Kosova i odnosa između Beograda i Prištine. S jedne strane Metju Palmer ima potpuno drugačiji odnos pa i komentare u odnosu na rešavanje ovog celog pitanja. Imate Grenela, koji može slobodno da se okarakteriše kao srpski prijatelj koji ima dobre motive da se reši ovaj problem - kaže on.

Kako je Zubenica objasnio, srpski državni predstavnici imaju zaista dobru komunikaciju sa svim ambasadma.