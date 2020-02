Vulin: Nastavićemo da jačamo Vojsku Srbije

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da Vojska Srbije značajno napreduje i najavio dalje jačanje njene borbne gotovosti i odbrambene moći, što je u cilju mira na Balkanu i sigurnosti srpskog naroda gde god da živi.

"Zahvaljujući ogromnom radu i razumevanju vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, zahvaljujući radu i upornosti svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, naša vojska značajno napreduje", rekao je ministar Vulin.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, on je to rekao komentarišući napredak srpske vojske na rang listi američkog vojnog sajta "Global fajerpauer", po kome je VS po snazi najbolje rangirana u odnosu na vojske zemalja bivše SFRJ.

On je istakao da je Srbija vojno neutralna zemlja i zato mora da bude sposobna da se sama brani od svake pretnje.

"Ulaganje u vojsku i rad njenih pripadnika daju rezultate, a to znači da je mir na Balkanu izvesniji a Srbi sigurniji gde god da žive. Nastavićemo da jačamo borbenu gotovost i odbrambenu moć Vojske Srbije i to je dobra vest za sve kojima je stalo do mira i budućnosti srpskog naroda", poručio je ministar Vulin.