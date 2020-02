MILETIĆ ZA PINK: Beograd ima jasnu strategiju - Nema razgovora dok Priština ne ukine takse (VIDEO)

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti imenovao je američkog državljanina Tienmu Ma za savetnika za spoljnu politiku u oblasti ljudskih prava, na šta Dejan Miletić iz Centra za proučavanja globalizacije kaže da je Kurti tu odluku doneo da bi sebe prikazao kao bliskog Sjedinjenim Američkim Državama.

Miletić je naveo da Kurti želi da pokaže da je bliži SAD nego što je Hašim Tači ili bilo koji drugi albanski predstavnik koji se hvali da je reprezent američkog uticaja.

- Očigledno da on želi da pojača svoju poziciju ali nisam siguran da će to značiti i skidanje taksi, imajući u vidu da se njihova retorika nije promenila, način mišljenja se ne menja, način delovanja na javno mnjenje se ne menja. Oni ne čine ni približno dovoljno da bi promenili pogled na realnost političku i na potrebu da se krene u dalju ekonomsku saradnju i dublje povezivanje, kako Grenel predlaže – smatra Miletić i dodaje da to i jeste inicijativa Amerike.

Miletić kaže da Srbija ima jasnu strategiju “Morate da ukinete takse, Briselski sporazum da se primeni, da možemo da dogovaramo nove stvari koje se tiču novih ljudi”.

- Ne mogu da se prenebregnu svi naši napori i da se ne vidi napredak Srbije – naveo je Miletić.

Kako ističe, potrebno je da se u regionu promeni pogled na srpski narod zarad mira i razvoja regiona.

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost povodom izjava da Priština treba da zaustavi takse, a da Beograd treba da prestane da radi na povlačenju priznanja samoproglašenog Kosova, kaže da to ne može biti isto.

- Ne mogu niti predsednik Vučić, niti srpska diplomatija ići kod predstavnika svetskih država i govoriti “Molim vas, nemojte povlačiti priznanje Kosova i Metohije”. To je jednako besmisleno kao kad bi išli okolo i terali druge države da priznaju nezavisnost takozvanog Kosova. Tu ne može biti znaka jednakosti, a političke elite na Kosovu i Metohiji skoncentrisane u privremenim prištinskim institucijama, ali i van njih, zaista žive kao u 19. veku – rekao je Karanović.

Kako dodaje, to koliko je to ozbiljna “država” govori i imenovanje stranog državljanina za savetnika.

- Može biti konsultant, ali da bude stalno zaposlen kao savetnik, to je nešto drugo. To jasno govori o ozbiljnosti te nazovi države, ali i ozbiljnosti tih političkih elita. Ja, sa druge strane, očekujem da će takse biti ukinute uskoro – izjavio je Karanović.

Milan Petrić, stručnjak za bezbednost, osvrnuo se na izveštaj Majka Pompea koji govori da nasilje koje sprovode čak i bezbednosne snage Prištine nisu adekvatne i da nisu uradile ništa za bezbednost manjina koje žive na Kosmetu.

Petrić kaže da je imenovanje američkog državljanina za Kurtijevog savetnika dodvoravanje Americi nakon oštrih stavova njenih zvaničnika u vezi ukidanja taksi.

Petrić smatra da je Priština na izmaku svojih snaga i laži koje su od devedesetih prezentovali svetu.