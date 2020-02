VUČIĆ NAKON POTPISANOG PISMA O NAMERAMA - Ovo je značajno zbog slobode kretanja, protoka robe, kapitala, usluga i ljudi

View this post on Instagram

Predsednik Vučić prisustvovao je danas u Minhenu potpisivanju izjave o namerama za uspostavljanje železničkog koridora Beograd - Priština i izjave o nameri za završetak izgradnje auto-puta Beograd - Priština. "To je veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici, Kosovskom pomoravlju i Sirinićkoj župi", istakao je predsednik Vučić nakon potpisivanja.