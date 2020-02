Vučić: Naša zemlja više nije džak za udaranje i nije slaba Tadićeva, Jeremićeva i Đilasova Srbija

Predsednik Srbije večeras govori o svim aktuelnim političkim pitanjima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ne može da odgovara svakoga dana na optužbe da je diktator ili da je neuračunljiv.

- Ne mogu da pronađu ništa što sam ukrao, nikada nisam opljačkao svoj narod. Nije mi važnije da budem predsednik od toga da budem običan čovek. Ja nisam idealan čovek i neko ko je bezgrešan, ne poznajem nikoga ko je bezgrešan, pogotovo ne u politici, ali za razliku od onih koji su tu mržnji iskazivali, ne mogu da mi nađu da sam išta ukrao. Nikada nisam pokrao i opljačkao svoj narod. I to je nešto na šta sam veoma ponosan - rekao je Vučić.

O opoziciji: "Pokušaću da odgovorim na njihovu mržnju"

On je objasnio zašto se tako često nalazi na udaru dela opozicije.

- Ja ću večeras pokušati da odgovorim na tu njihovu mržnju. Ja sam njihova meta. Za to postoje dva razloga. Đilas ne može da se dogovori sa svojim pulenima, koji ne mogu da se pohvale baš časnim zanimanjem. Kada sam ušao u ovu priču, znao sam da me očekuje prljava kampanja. Drugi razlog je srpski integritet. Danas sam proveo vreme sa Sergejem Šojguom. On je rekao da se Srbija mnogo promenila nabolje, a da to samo pravi državnik može da sprovede u delo. Mi smo mala zemlja, ali ponosna, o njenom integritetu odlučuju samo građani Srbije - naglasio je predsednik Srbije.

- I kineski ministar je pre nekoliko dana rekao da ceni Srbiju jer je mala zemlja, a donosi svoje odluke, to je ono što u političkom smislu smeta mnogima, jer smo mi mala zemlja, ali u granicama koliko je to moguće mi donosimo samostalno odluke i o tome odlučuju građani Srbije - kazao je predsednik Srbije.

Na konstataciju novinara da je francuski predsednik Emanuel Makron pohvalio ekonomske rezultate Srbije, Vučić je istakao da je Makron tom prilikom "pohvalio Vučića" i zahvalio se na hrabrosti što je to istakao.

O izborima: "Ovo su poslednji izbori na kojima ću nositi listu SNS"

Govoreći o parlamentarnim izborima, predsednik Srbije je istakao da će ovo biti poslednji na kojima će on biti nosilac liste SNS-a.

- Ovo su poslednji izbori na kojima ću nositi listu Srpske napredne stranke, ali su ovi izbori sudbinski važni za Srbiju - istakao je Vučić.

Kako je istakao samo snažan i stabilan SNS, veoma jak u skupštini može da obezbedi budućnost, a ne parlament "pocepan različitim interesima", a kako dodaje, izbori će za njegovu stranku, biti jako teški.

-Boriću se ne protiv nekoga, već za pristojnu Srbiju, Srbiju budućnosti - naglasio je Vučić.

Kako je naglasio, tokom predizborne kampanje će se boriti snažnije, iako neće biti sve vreme prisutan, jer će morati da ide u Kinu, Rusiju, Nemačku, i ko zna gde, i to desetak dana pred izbora.

-Gde god budem mogao da stignem uveče, na koji god skup, doći ću - rekao je on.

Ponovio je da će na izbornim listama SNS biti 50 odsto novih ljudi, kao i 50 odsto novih gradonačelnika.

Naglasio je i da niko nije zaštićen, kao i da kod nekih vidi nove Đilase i Miškoviće, što neće dozvoliti.

-Na poslaničkoj listi videćete mnogo mladih ljudi, ali i u vladi. Hoću da vidim ljude koji sa novom energijom, znanjem i velikom željom, guraju Srbiju, kao buldožeri napred - naglasio je on.

Delu opozicije, kaže, nije stalo do Kosova, već im je jedina ideja kako da sruše Vučića.

-Nemaju rešenja nizašta. Imaju mnogo ideja i mnogo miliona evra, ali ne mozete da polazite od ulizivanja strancima - rekao je večeras Vučić.

On je poručio da mogu još sto sati filmova protiv njega da naprave, ali da ne mogu da pobede vredne marljive i postene ljude, koji su podigli Srbiju i njen ugled u svetu.

"Menjamo 70 odsto ministara, do nekih ni ja ne mogu da dođem"

Vučić je najavio da će biti promenjeno oko 70 odsto ministara iz SNS kako bi Srbija mogla brže i sa još većom energijom da ide napred i dodao da neke od ministara ni on ne može da dobije kada ih zove telefonom.

Vučić se zapitao: kako onda do njih dolaze obični građani, ako ni on ne može do njih da dođe.

- Jedan ministar mi je rekao, posle 20 dana: 'E, nisam znao da je to tvoj broj telefona'. Čekaj, da li je moguće? Kako se ti onda javljaš građanima? Pritom, ja nikad ne menjam broj telefona. Ja ne mogu da primim četiri miliona ljudi - rekao je predsednik.

Kaže da pojedni visoki funkcioneri idu na egzotične destinacije i to na 20 dana, kao što su Jamajka i druge i poručio:"Ne možeš ti čoveče da budeš funkcioner, a da spajaš sve praznike, da ideš po 20 dana na Jamajku, na Sent ovaj, Sent onaj", rekao je predsednik Srbije.

"Srbija je došla do toga da je jedna od dve, tri zemlje koja najbrže napreduje"

Vučić je komentarisao i brzinu kojom zemlja napreduje.

- Srbija je došla do toga da je jedna od dve, tri zemlje koja najbrže napreduje. Ne možemo mi da se merimo sa Nemačkom, ali napredujemo. Oni kažu Srbija će stići Mađarsku za 20 godina. Ali će je stići. A vašim tempom stigao bi nas Burundi - kaže predsednik.

Želi, kaže, bez obzira na sve udare, da pokaže ljudima da Srbija može da ide još brže napred.

Predsednik otkrio šta je Šojgu drugima rekao za njega

On je otkrio i detalj koji je rekao ruski ministar odbrane Sergej Šojgu prilikom današnje posete Srbiji.

- Ne mogu da otkrijem ono što je meni rekao lično, ali znam šta je drugima rekao: "Vodite računa da ne ostanete bez Vučića, jer takvog više nećete imati" - otkrio je Vučić, a publika je ove reči ispratila gromoglasnim aplauzom.

Predsednik se osvrnuo na odnose i sa drugim svetskim zvaničnicima i liderima.

-Od Putina sam dobio orden, i to najviši od Nikole Paišića, Orban je uradio mnogo, mnogo za odnose Srbije i Mađarske - rekao je Vučić i dodao da je Mađarska jedina zemlja koja u svakom trentuku i na svakom mestu bezuslovno podržava Srbiju.

Do kraja godine očekujem investicioni rejting U poslednjih osam godina nismo imali nijedan rat, nijedan pogrom ili pokusaj pogroma srpskog stanovništva, kao 2004. godine, ništa poput odlaska Crne Gore 2006. ili samoproglašene nezavisnosti Kosova 2008. godine, već smo imali apsolutni mir i posvećenost ekonomskom razvoju, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da je stabilnost najvažnija, te da je u tom periodu samo podizan kreditni rejting Srbije, dodajući da očekuje da do kraja godine Srbija dobije investicioni rejting. -Već osam godina slušam o tome kako su me doveli na vlast da izdam Kosovo, kao da ima nešto nešto sto oni već nisu izadali, kao postoji nešto što oni već nisu odavno dali - primetio je Vučić. Na podsećanje da nije uveo kontramere, nakon što je Priština uvela takse na srpsku robu, Vučić je rekao da se moramo ponašati uzdržano, što, kaže, nije uvek jednostavno. -Ali, ako hoćete da budete odgovorni i ako znate koji vam je cilj, onda morate da se uzdržite. Najlakše je da odgovorite i pridobijete neki jeftin poen, ali morate da se uzdržite - rekao je Vučić.

-Sa Orbanom imamo iskrene i prijateljske odnose zahvaljući upravo njemu. Mađarska bezuslovno podržava Srbiju. Što se Erdogana tiče, uvek pokazuje poštovanje prema našoj zemlji. Ni on i Putin ne misle ni približno isto, ali se poštuju. O meni ima izuzetno lepo mišljenje i francuski predsednik Makron. Ko god šta mislio, i kancelarka Merkel ima dobar odnos prema nama. Japanski premijer Šinzo Abe takođe. Si Đinping će doći u Srbiju ove godine, to mi je potvrdio kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji. Pa čime sam ja to zaslušio? Kineski predsednik će doći u našu zemlju... - rekao je Vučić.

To je, ističe, sve zato što je Srbija jaka, što ima dobar ugled u svetu.

-To je zato što imamo dobre rezultate u ekonomiji, što delujemo politički samostalno, pokazujemo poštovanje prema svima drugima, otpor prema onima koji bi da slome Srbiju i pokazujem da Srbija nije šaka zobi koji mogu za noć da pozobaju - rekao je predsednik.

"Moćna evropska zemlja tražila takse, da bi omela kompromis"

Vučić je izjavio večeras da je jedna velika, značajna i moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse, s ciljem da se Srbija navede na izlazak iz dijaloga, koji je u tom momentu išao ka kompromisnom rešenju.

-To je urađeno da bi Srbija rekla da izlazi iz dijaloga i da se sruši bilo kakakv plan da Srbija nešto dobije - objasnio je Vučić i podsetio da je ideja razgraničenja mogla da bude ishod dijaloga u kojem bi i Srbija dobila nešto.

-Ja to nisam odmah znao, sada sve to znam. U pitanju je jedna značajna i moćna sila - naveo je Vučić.

Podsetio je da se ceo svet pobunio protiv taksi, Amerikanci glasnije nego Evropljani, jer je to, kako je istakao, trazila jednaevropska zemlja. On smatra da nije slučajno ni što u Crnoj Gori zvaničnici govore da moraju da imaju crkvu.

Vučić objašnjava da je najpre krenuo napad na srpsku crkvu i Amfilohija, ali da su suština opet Srbija i Vučić, a u svemu imaju podršku NATO. Naveo je i da jedna zemlja posebno insistira na energetskom sporazumu sa Prištinom, samo da bi dobili pare, jer je njima to važno, a ne zajednica srpskih opština.

Podsetio je da na "udare" iz regiona nikada nije neodmereno reagovao, da nikada tešku rec nije rekao za nekoga u regionu. Ali je svaki povod da se Srbija okrivi dobar, primećuje, pa tako i susret sa Srbima iz regiona, posle kojeg ga, kaže, strani novinari pitaju za njegove navodno kontroverzne izjave, a on je i tada ponovio da poštuje BiH, a dodaje, nije on doneo odluku Ustavnog suda BiH na štetu Srpske.

Vučić je primetio i da Milorad Dodik, kada je bio predsedavajući Predsedništva BiH, nikada nije mogao da ode u Brisel sam, već su pozivali sve članove - Dodika, Željka Komšića i Šefika Džaferovića, a sada kada Dodik nije predsedavajući - onda može i samo Komšić.

"Raspisaću izbore početkom marta" Predsednik Aleksandar Vučić je najavio večeras da će parlamentarne izbore raspisati početkom marta. -Ja ću početkom marta raspisati izbore i biće to najduža izborna kampanja, od gotovo dva meseca - rekao je Vučić. On je dodao da će svi koji učestvuju na izborima imati vremena da se predstave na svim medijima, na sve načine, po svim pravilima, da govore o svojim programima. -Moje je da apelujem na ljude da budu savesni, odgovnorni i ozbiljni i da gledaju šta ko može da uradi. A, ja mislim da samo izmenjen i podmlađen SNS moze da garantuje dobru buducnost za građane Srbije - poručio je Vucić.

Osvrnuo se i na Dodikovu izjavu o RS i BiH posle sastanka sa Srbima iz regiona u Beogradu, i rekao da se posle sastanaka ne dogovaraju šta će ko da kaže, već je Dodik rekao šta misli.

-Ja na to, kao dobar domaćin, a imam i dobar ljudski odnos sa Dodikom i to nije tajna, vidim u kom smeru će da ide i kažem da Srbija poštuje integritet BiH i integritet RS unutar BiH. Nijednu lošu reč nisam rekao. I, onda me u Briselu novinar N1 pita - 'povodom vaše kontroverzne izjave". Koje? Nema moje kontroverzne izjave. - rekao je Vučić.

Kako je dodao, i hrvatskom novinaru je on (Vučić) kriv, a nije važno što je Dodik to rekao.

Vučić je poručio da je to slučaj neretko u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, nekada ispod žita, a nekad otvoreno, jer Srbija više nije džak za udaranje i nije "slaba Tadićeva, Jeremićeva, Đilasova Srbija".

-Srbija danas ima svoju vojsku, ima ugled, što je i važnije od vojske, više novca, stabilne javne finansije, brži rast ekonomije. To ne mogu da oproste meni, vladi, onima koji danas vode Srbiju. Zato je potrebna ta vrsta kampanje i to ljudi u Srbiji sve bolje razumeju i vide - rekao je Vučić.

O planu "Srbija 2025": Siguran sam da ćemo naše planove da ispunimo

Komentarišući plan "Srbija 2025", Vučić je rekao da je suština da moramo da se borimo i da probamo da vratimo naše ljude iz inostranstva. On je rekao da se 20 ljudi vratilo iz Kembridža i da je sa njim tu vest podelila premijerka Ana Brnabić.

- Želimo da omogućimo tim ljudima privatne plate. Možda ne plate kao što bi imali u stranih zemljama, ali da mogu pristojno da rade, da pristojno žive u svojoj zemlji i da budu zadovoljni što doprinose svojoj zemlji. Od ključnog značaja za nas je da ubedimo ljude da ovde imaju budućnost - rekao je Vučić.

- Siguran sam da ćemo naše planove da ispunimo, da prosečna plata bude oko 900 evra, da prosečna penzija bude oko 430 evra. I zato su mi smešne priče o poskupljenjima, kad pojeftini nafta za 5 dinara to nije vest, ali kad poskupi za 0,5 dinara to je vest, ali takvi smo mi ljudi - rekao je predsednik Srbije koji je naglasio da će o rezultatima ovog plana moći da se govori već 2022/23.

"Najveće subvencije u dve fabrike iz vremena bivše vlasti"

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je večeras da Srbija sve više privlači novu, višu klasu kompanija i tehnološki zahtevniji biznis.

-Na početku su to bile fabrike tekstila i kablova, a danas dolaze u Srbiju najkomplikovanije i tehnološki najsavršenije kompanije - podvukao je on.

Vučić je podsetio da je bilo potrebno vremena da se to dostigne, i da je bilo neophodno zaposliti ljude, kako bi u porodici imali po dve plate.

Na konstataciju da građani nisu zadovoljni platama, rekao je da ne može da razume priče da treba usloviti stranog investitora da daje veće plate.

-Zašto bi došao neki investitor kada bi rekli 'daj nam nemačke plate'. Budimo pošeni. I zar mislite da bi neko bez podrške države došao u Krupanj ili Lebane da otvori fabriku? - rekao je on.

Ukazao je da ga napadaju za visoke subvencije, a ispostavilo se da su dve fabrike iz vremena ranijih vlasti dobile najveće subvencije.

-Ko je zadovoljan ikada bio? Uvek se kasnije prisećamo nekog vremena i kažemo nije bilo loše. Najvažnije je šta će se pisati posle 30 ili 40 godina - naglasio je on.

Lista "50 najvećih laži"...

Vučić je podsetio na neke od najvećih laži opozicije protiv njega, "listu 50 najvećih laži", i dodao da se za sve dokazalo da nisu tačne.

-U laži su kratke noge - poručio je Vučić.

Predstavljajući neke od laži i afera sa liste, predsednik je naveo da su u Novom Sadu pisali sami grafite - smrt Pajtiću i posle za to okrivili SNS, zatim da je Rodoljub Ssabić bio napadnut pošto je politički protivnik, zatim laži SBB koji su tražili od Telekoma da ne emituje njihove programe preteći prijavama.

Vučić kaže da su posle rekli da je Telekom ukinuo emitovanje N1, ali da su zatim odbili da Telekom besplatno do postizanja ugovora emituje N1 i to za 600.000 građana više nego pre.Predsednik navodi da je na listi najvećih laži i da student koji je bio na protestu kada je priveden nije dobijao hranu i vodu, iako se na snimku videlo da je jeo sendvič i "pio kao smuk".

Tu je i laž da su bile ukinute autobuske lnije u vreme protesta, da je Vučić ubio novinara Stefana Cvetkovića, pa da je vlast otovrila kafanu, a u stvari se tu snimao film, pa kako su uništene kocke u Skadarliji...Vučić, takođe, navodi da su na listi najvećih laži da je odseo u najskupljem hotelu u Abu Dabiju, iako uopšte nije odseo u hotelu, zatim da je opozicija tvrdila da je vlast podmetnula vešala tokom protesta, a da su onda kada je utvrđeno da su to oni uradili rekli kako vlast goni decu.

Dodaje da je isto velika laž da je vlast govorila genetičar Stojković nije potreban Srbiji, pa da su tokom poplava stotine leševa plivale po vodi i da su tela spaljivana u termoelektrani u Obrenovcu, da je Humanitarni centar u Nišu pretvoren u vojnu bazu, pa da je vlast organizvoala otmicu Monike Karimanović, pa da nije uhvaćen pravi malčanski Berberin.Vučić podseća da je Marinika Tepić tvrdila da na se na farmi kokošaka i pilića uzgaja droga.

Da je vlasnik Jovanjice Koluvija zvao njegovog, Vučićevog brata, kada je uhapšen, iako je utvrđeno da od oko 8.000 kontakta u telefonu nijedan nije bio njegov ili od Andreja Vučića...

"Propustili smo šansu, plaćaćemo cenu"

Vučić je rekao da je Srbija propustila šansu da postigne kompromis sa Pirštinom i da će se to u budućnosti plaćati.

Govoreći o razgraničenju, kaže da je shvatio da Srbi nikada nece prihavti nesto sto nam je sansa i da ćemo zbog toga žaliti.

-Shvatio sam poruku naroda, bila nam je velika sansa, ali smo je propustili - poručio je Vučić.

On kaže da ćemo zbog toga proći lošije u buducnosti, ali da njega niko neće moći da okrivi.

-Braniću srpski narod, ali zapamtite moje reči za 20 godina: imali smo šansu, ali nismo imali dovoljno svesti i mudrosti - istakao je Vučić.

Povodom 12 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i poruke Majka Pompea Prištini da su suverenitet i nezavisnost Kosova garancija mira, ističe da su nezavisnost i dobili zahvaljujući Americi i Nemačkoj.

-Šta očekujete, da li mislite da će da promene mišljenje i da povuku to ili da Srbija može da promeni njihove stavove posle izgubljenog ratnog sukoba. Gde je tu logika - ukazuje Vučić.

Povodom optužbi da je izdajnik i da je hteo da izda Kosovo, kaže da su ćutali i sa zapada.

-Nisu rekli da ništa nije dogovoreno, za nešto što se nije dogodilo. Sve vreme govore 'samo što nije', a ja nisam krio od naroda ništa. Rekao sam za šta se zalažem, ali niko nije to hteo - objašnjava Vučić.

On ističe da dogovor Srba i Albanaca nije nikome odgovarao i da nije nailazio na podrsku ni na istoku, ni na zapadu, jer taj dogovor donosi 100 godina mira i razvoja i buducnost i sigurnost za decu.

-Niko ne bi bio srećan zbog toga. Jedni, jer je za njih samo ponižena Srbija konacno resenje. Ovi drugi, kako bi mogli da uticu na Srbiju i region", napoglašava Vučić.

Za one u zemlji koji, kako kaže, nemaju nikavu politiku, koji su izgubili Kosovo i Crnu Goru, kaže da će nekoga izdati.

-Ja sam hteo kompromis. Znam da Srbi nikada to nisu prihvatali. Ja bih da slavimo zivot i buducnost dece. Nije proslo, nema problema, plaćaće deca, cenu kao i svaka druga - poručio je Vučić.

Prenosi i da je u Briselu imao jedan susret sa Aljbinom Kurtijem, prvi put ga video, ali da nisu ni o čemu razgovarali.

-Imao je svoje izlaganje koje je bilo izrazito prljavo, odvratno izlaganje protiv Srbije sa najgorim izmisljotinama - rekao je Vučić i upitao da li ovi iz Srbije koji podržavaju Kurtija misle da je Srbija počinila genocid i tolike zločine i da treba da odgovara.

-Ako je Obama dobio Nobelovu nagradu, a Tramp nije, iako je zaustavio više ratova, objasnite mi logiku. Takva je i logika da su Albanci tolerantni, mirotvorci - istakao je on.

Predsednik dodaje da se na Kosovu spremaju isti zakoni o crkvenoj imovini, kao i u Crnoj Gori, ali da smo mi uvek tražili da se sve vodi pod SPC Beograd i Patrijarsija Beograd da ne bi rekli da je kosovsko već kulturno blago Srbije.

-Nikada na to nisu hteli da pristanu i Albanci i stranci o tome nisu hteli da razgovaraju - navodi Vučić.

O bojkotu izbora

Smisao bojkota je da se sakrije da je "car go", kaže predsednik Vučić, i primećuje da deo opozicije oko Đilasa i Jeremića zapravo i dalje žive 90-te.

Vučić je istakao da svi koji se njima pridruže u bojkotu bivaju politički "uništeni".Rekao je da su Dragan Đilas i Vuk Jeremić uništili Sergeja Trifunovića i njegovu partiju, jer su oni, dok nisu objavili bojkot izbora imali preko pet odsto podrške, a sada su pali na 2 do 2,2 odsto.

-Oni pojedu sve. Svakog kojeg nateraju da bude sa njima, oni ostaju na istom, a urušavaju ostale koji im se pridruže - istakao je Vučić.

Kazao je da je za SNS na prošlim izborima samo Beli bio problem, a ne Jeremić i ostali.

-Beli je pobedio Vuka Jeremića sa petostruko više glasova i petostruko manje novca. Pa neka se zapitaju - podvukao je on.

-Oni nisu opasnost za nas. Oni žele da predstave Srbiju crnom, kroz mržnju da su 90-te godine. Ovo nisu 90-te godine, Srbija ne ratuje. Suština svega je da njihove glave i mozgovi ne mogu da izađu iz 90-tih - naglasio je on.

Vučić je ukazao da su i njihovi protesti kao iz doba pre 25 godina, kao i filmovi koje prave, poput večerašnjeg na N1, u kojima je crna pozadina.

Upitao je kakva bi bila reakcija da je napravljen film od četiri sata o nekom iz opozicije, kakve bi bile reakcije ambasada, nevladinih organizacija, medijskih udruženja i svih drugih.

-Voleo bi da napravi još četiri sata materjala. Naterajte Djilasa i Ssolaka da 'brknu' još malo po džepu - rekao je on.

Vučić je ocenio da im je kriv zbog toga što ne kleči na kolenima da im se udvara i govori im da su mnogo važni.

-Neću da se dodvoravam, hoću samo da radim. Ako niste u stanju da vidite rezultat, ne zanima me - poručio je on.

Na konstataciju da su svi iznenađeni da je pokret "1 od 5 miliona" odlučio da izađe na izbore, Vučić je kazao da je njihovo pravo da učestvuju, da je to dobro za izbornu utakmicu.

Kaže da na osnovu istraživanja vidi da oni prelaze cenzus, ali da ne vidi politiku za budućnost Srbije. Upitan šta je smisao bojkota, rekao je da je smisao da se "sakrije da je car go".

Vučić je takođe pozvao Tužilaštvo da odgovori na njegovo pitanje, kao građanina, "dokle ste stigli" u slučaju onog koji je stavljao drugom kesu na glavu, tukao i mlatretirao.

-Recite da nije stavljao kesu na glavu, da je to sve SNS izmislio, da smo našli i platili čoveka, da ga nije tukao, maltretirao, da on nije krao pare preko njega u Starom gradu. Molim da nam kažu i to što bi voleli da čuju Đilas i Bastać. Nemojte da nas maltretirate da čekamo godinu dana - ironično je zaključio.

"Neki u SNS misle da su svemoćni, nema sukoba među ministrima"

Vučić je rekao da unutar SNS i među ministrima u vladi nema nikakvog sukoba, ali da pojedini u toj stranci misle da su svemoćni.

Vučić kaže da opozicija ima samo jednu nadu - da se ljudi u SNS posvađaju među sobom ili da se nekim čudom nešto dogodi i da ga neko sruši s vlasti.

U SNS postoje ljudi koji i drugačije misle i postoji otvorena demokratska rasprava i svako ima pravo da kaže šta misli, naveo je Vučić.Ipak, kaže da mu se nije dopala izjava Zorane Mihajlović da ne bi bila više član SNS ako on ne bude više na čelu stranke i umesto njega na to mesto dođe Nebojša Stefanović.

-Skupština stranke odlučuje, a ja ću biti u stranci ko god da bude izbaran - poručio je Vučić i dodaje da je ponosan što je član SNS koja se bori za ideju, a to je pristojana i moderna Srbija.

"Posle stotina miliona evra za antikampanju- imamo 50 odsto" Ponosan sam na to što je Srbija slobodna zemlja, što smo sačuvani mir i stabilnost, postignuta fiskalna konsolidacija, obnovljen zivot, putevi, pruge, zbog rasta plata, penzija, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je upitan na šta je najviše ponosan što je uradio za Srbiju rekao da je ponosan na to sto je Srbija zemlja slobodarskog duha, nezavisna, na evropskom putu, što smo sačuvali prijateljstvo sa Rusijom i Kinom, a poboljšali odnose sa SAD, sto ne okrećemo leđa prijateljima. -Što svako iz Srbije moze da bude postovan na svim meridijanima sveta", rekao je Vučić. Kaže i da ljudi umeju da kažu hvala za to što čini za zemlju. Dodaje da imamo dobre i vredne ljude, koji hoće da rade. -Kad i posle stotina miliona evra ulozenih u kampanju protiv mene uspevamo da sacuvamo 50 odsto glasova, to je zato što postoje ljudi u Srbiji koji postuju rad - primetio je Vučić. On dodaje da mu je puno srce kad ljudi vide koliko se bori za Srbiju i dodaje da od njih samo traži da izađu na izbore i misle o budućnosti.

Vučić kaže da ne zna da postoji neki sukob unutar vlade i da ministri redovno razgovaraju i imaju sednice jednom ili dva puta nedeljno.

-Nisam čuo da neki ministri ne razgovraju, iskreno vam kažem. Ali, ako imate u vladi oko 20 ministara i svoje funkcionere i jednog, drugog ili trećeg piara koji brinu samo o svom ministru i prikazuju ga kao lepog i dobrog, onda moraju medijima nešto da ponude, a to je glava drugog ministra - rekao je on.

Vučić ističe da tako brinu samo o ličnim interesima svojih ministara, a nemaju u vidu širu sliku. Na pitanje da li postoje klanovi u SNS, kaže da ne, ali da postoje ljudi koji drugačije misle, kao i oni koji misle da su svemoćni.

Dodao je da će se na skupštini stranke videti da li je to tako.Vučić je rekao da je napravljena anekta kako bi se SNS kotirao sa i bez njega i naglasio:"SNS postoji i postojaće, u ovom trenutku bez mene ne bi bila laka pozicija, ali postojaće i biće snažna stranka.

- Ljudi ne veruju da hoću da se povučem sa pozicije lidera SNS, zato što polaze od sebe i situacije kada bi oni imali toliku popularnost - rekao je Vučić.

Primetio je da svako ko hoće da nesto ućari kaže: 'rekao mi Vučić', te poručio ljudima da takvima ne veruju.

Vučić dodaje da se to zloupotrebljava i za postavljanje direktora u školama i upravnika u vrtićima i na mnogim drugim mestima, uz reči da je to "rekao šef".