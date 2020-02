VUČIĆ O PRITISCIMA NA SRBIJU: Tražiće od nas de fakto ili de jure priznanje Kosova, cilj je članstvo u UN

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas da se država organizovala i da čini sve što može i spremna je za eventualnu pojavu korona virusa, kojeg, ponavlja, sada nema u Srbiji.

-Razgovarao sam sa svima iz institucija, policije, ministarstava privrede, policije, trgovine, finansija, svih drugih - rekao je Vučić i objasnio da koronavirus pored zdravstvenih ima velike ekonomske posledice

On kaže da je virus ostavio teške posledice po ekonomiju u Kinu, pa i u Italiji i Hrvatskoj.

-Nemamo koronavirus u zemlji, radimo testove za razliku od nekih država u okruženju. Poštujemo proceduru - rekao je Vučić.

On je istakao da su se na društvenim mrežama pojavile vesti kako je dvoje ljudi preminulo na Infektivnoj klinici, dvoje na KBC Bežanijska kosa, što su, kaže, notorne laži.

-Policija će raditi svoj posao, otkrićemo ta lica i ukazati o kavkim je prevarantima reč. Ne samo da niko nije umro, nego niko nije ni pozitivan - rekao je Vučić.

-Zdravlju građana pristupamo ozbiljno i odgovorno. Šta da radite, da se sakrijete u kući od virusa? Koja je granica zaustavila virus? Naše je da se pripremimo da uradimo sve što je potrebno za virus, koji za sada nije došao - rekao je predsednik.

Dodao je i da je analiza smrtnih slučajeva u Italiji pokazala da je od devetoro preminulih - sedam bilo starosti od 78 do 84 godine života, uglavnom sa kardiovaskularnim problemima.

U 1. kvartalu najveći rast u Evropi, u martu 515 evra plata

Prosečna plata u martu iznosiće 515 evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je rekao da će Srbija biti vodeća zemlja po visini plata na Zapadnom Balkanu, kao i da će u prvom kvartalu 2020. imati najveći rast u Evropi.

U decembru je, kaže, prosečna plata iznosila 510 evra, dok je pre nekoliko godina bila 340 evra.

Upitan da li očekuje da Dragan Šutanovac sada glasa na izborima za SNS, pošto je najavio da će to uraditi kada plata bude prešla 500 evra, Vučić je rekao da to treba da pitaju Šutanovca, ali, da se bude pošten, i on sam je rekao, podseća, da će se to dogoditi za dve ili tri godine, a prošle su četiri. Šutanovac je, primećuje, korektniji od mnogih drugih.

Vučić ističe da će u se martu videti prava slika po pitanju rasta plata, s obzirom da će se uračunati i rast minimalne zarade od oko 11 odsto za oko 350.000 ljudi.Kazao je da smo bili iza i Albanije i BiH, kao Crne Gore, dok smo sada ispred svih tih zemalja po visini prosečnih plata.

Dodao je naša metodologija za utvrđivanje visine plata usklađena sa Evrostatom, kao i da je nešto konzervativnija od metodologije koju koriste druge zemlje u regionu.

Nek' ne dobijem nijedan glas, neću promovisati nerad

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da je iznenađen da je u okviru državnih institucija naručeno istraživanje o stavovima građana prema mogućnosti zabrane rada nedeljom, ne samo zato što to košta, nego i što ne može da veruje da se promovise nerad u situaciji u kojoj je napredak ostvaren upravo napornim radom.

-Neka ne dobijem nijedan glas na izborima - neću da se dodvoravam neradom. Sve što smo postigli, postigli smo teškim radom - istakao je Vučić i podsetio da su tako izgrađeni putevi, pruge, Beograd na vodi raste, a sve to se podiže parama, a one, ističe, ne padaju s neba.

-Što nas terate da ne radimo, kada radom prestižemo sve - podvukao je on.

Rekao je da se u svim zemljama zabrana rada nedeljom pokazala lošom i dodao da ne zna ko je tražio istraživanje.

-Stiglo mi je danas pitanje 'je l' znaš nešto o istraživanju da se nedeljom ne radi'? - rekao je Vučić i dodao da mora da se raspita ko stoji iza te ideje i ko će da plati 50.000 evra za istraživanje čija je ideja da se nedeljom ne radi.

-To je neko od mojih, ali ne znam ko - primetio je.

Tražiće od nas de fakto ili de jure priznavanje Kosova

Vučić je izjavio je danas da posle ukidanja taksi očekuje strahovite pritiske na Srbiju i da je pitanje trenutka kada će se od Srbije tražiti da de fakto ili de jure prizna Kosovo, sa ciljem da ga ubace u UN.

Vučić je rekao da, ipak, prvo treba sačekati i videti kakvu će Priština odluku po pitanju taksi doneti i da li će zahtevati reciprocitet, ali da nema sumnje da će uslediti pritisak na Srbiju.

Na pitanje šta bi podrazumevao Ahtisarijev plan plus plus i da li će pitati narod šta misli o tome, predsednik kaže da će svakako narod biti pitan.

-Daće oni i više (od Ahtisarijevog plana), ali će tražiti de fakto ili de juro priznavanje Kosova od Srbije. Cilj je da ubace Kosovo u UN - rekao je Vučić da je to ono što možemo da očekujemo u narednom periodu.

Vučić dodaje da je samo pitanje trenutka kada će to tražiti od Srbije, da li za tri ili šest meseci ili za godinu dana, ali da će se to svakako dogoditi i da će onda biti strahoviti pritisci na našu zemlju kad dođe takav zahtev - "nešto što ne možete da prihvatite, a sa druge strane, ne smete da odbijete".

Dodao je da je to već doživeo, kada su od srpske strane tražili da u Briselskom sporazumu stoji da Beograd prihvati ulazak Kosova u UN i da regionalna policija na severu broji 30 odsto Srba i 70 odsto Albanaca.

-Samo smo ja, Vulin i Đurić bili protiv toga, prihvatili su gotovo svi drugi zvaničnici. Na kraju sam ja to odbio i samo zato Kosovo danas nije deo UN. Svi ostali su hteli, a ne mogu da im zamerim, jer znam kakav je bio strašan pritisak tih dana i noći i kakve su pretnje bile upućivane - rekao je Vučić.

Kaže da je i tada jasno rekao da nema cenkanja i da neće biti sporazuma ako se ne izbriše član o UN i izmeni deo sporazuma o regionalnoj policiji.

-Znam šta nam sledi, suviše sam iskusan, suviše sam preživeo da ne bih znao šta dolazi. Uvek se najvise plašim dobrih i lepih reči, jer znam šta posle toga ide - rekao je Vučić.

O izborima: Očekujem pristojnu izlaznost

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić rekao je da na predstojećim izborima očekuje pristojnu izlaznost, a od svojih stranačkih kolega - da pobede ubedljivo.

-Kao predsednik Srbije voleo bih da su neki ljudi iz opozicije ozbiljniji i da ne ugrožavaju temeljne principe postojanja zemlje. Kao lider stranke, nemam problem s njima. Bog da ih poživi na mestima predsednika stranaka još dugi niz godina, jer to znači da neće biti probelma za opstanak i funkcionisanje SNS - rekao je predsednik na opasku novinara da mnogi kažu da ima opoziciju kakvu samo može da poželi.

Ipak, ističe, voleo bi da je opozicija ozbiljnija, jer je važnija država od stranke.Kazao je da niko od njih neće da kaže "ovi su vredniji", već uvek da su krivi mediji ili neko treći, samo ne oni.

-To mi dovoljno govori koliko ne mogu da budu kritični I sagledaju stvari kakve jesu - rekao je on.

Vučić je istakao da će na izborima učestvovati stranke koje će SNS-u direkno uzimati glasove.

-To me brine i na to ukazujem. Zato naši ljudi moraju da rade više nego ikada, poručio je strančkim kolegama.

Govoreći o izborima rekao je da očekuje pristojnu izlaznost, ukazujući da su u biračkom spisku i ljudi s pravom glasa koji borave u inostranstvu.

Što se bojkota tiče kaže, ako izađe na izbore million ili million i po, to će biti uspeh bojkota. Međutim, on u uspeh bojkota ne veruje.

-Pričao je i Zelenović pre dve nedelje da neće na izbore, a sada hoće. Kako u Ssapcu i nekim drugim opštinama postoje uslovi za izlazak, a u drugima ne? Svakom čoveku je to toliko jasno da ne želim da to komentarišem dalje - rekao je on.

Ukazao je da će na lokalne izbore izaći bošnjačke, albanske i srpske stranke koje će želeti da se dograbe kolača vlasti ili želeti da nešto naprave u lokalu, a kada se izađe na lokalne izbore, koji su u istom danu kada i nacionalni, ne postoji pravo da se baci nacionalni listić.

-Molio bih ljude iz SNS da mi ne dolaze i kažu 'pobedili smo bojkot'. Želim da pobedite ubedljivo one koji izađu na izbore, pošto nijedan naš čovek neće da glasa za one koji su za bojkot, zbog svega što su našoj zemlji priredili. Oni su za nas motivišući faktor. Neću da dozvolim da zaborave na stvarne protivnike koji imaju manje odgovornosti, manje poštenja, koje niko ne dira, koji su ostavljeni po strani. Za njih je moguće da će reći ljudi 'vidi koliko pričaju lsose o Vučiću', hajde da glasam za neke slične - objasnio je on.

Rekao je da stranački funkcioneri treba da ukažu na to da je SNS ta koja gura reforme, može da ispuni ciljeve programa 2025., da prikažu koliko je Srbia napredovala, kao i koje ambiciozne planove ima.

-Ljudi neće da glasaju za prošlost, već za ono što je izvesno i što mogu da urade u budućnosti - uveren je.

Upitan za SPS, rekao je da nije čuo za njihovu odluku da treba da favorizuju pobednika nakon izbora, ali i da dobro zna da će se, ako SNS ne bude dobila 50 odsto i plus 1 u skupštini, svi u jednom danu ujediniti i formirati tehničku vladu protiv naprednjaka.

Podsetio je na 2008. kada je, kako to kažu, Dragan Đilas pobedio u Beogradu, a nije pobedio, ističe, već su socijalisti prešli na njegovu stranu i pored postojećeg sporazuma sa naprednjacima.

-Moj princip i politika nije 'favorizujte pobednika', već da se borim za ideje, principe, ma kako se to nekome dopadalo ili ne. Svakako neću da favorizujem pobednika čak iako SZS ili neko drugi pobedi, nama će ta biti mesto u opoziciji - istakao je Vučić.

Niko u Vašingtonu neće promeniti stav o Kosovu...

Vučić kaže da će seu Vašingtonu, gde će biti krajem sedmice, boriti za bolju poziciju zemlje, ali da ne treba očekivati da će SAD ili bilo koji drugi međunarodni igrači promeniti stav prema Kosovu. On će govoriti na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove, što, inače, smatra priznanjem za Srbiju.

Na tom skupu će, između ostalih, govoriti i potpredsednik SAD Majk Pens, državi sekretar SAD Majk Pompeo, lideri oba doma Kongresa, jedan od demokratskih kandidata za predsednika SAD Majkl Blumberg, kao i specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, kancelar Austrije Sebastijan Kurc.

Ipak, kako ističe predsednik, niko u Vašingtonu neće promeniti svoje mišljenje po pitanju Kosova.

-Gde god idem, idem da se borim poboljšanu poziciju Srbije, ali ne očekujte da lažem i da kažem da su oni promenili svoj stav. Suviše smo mi mali i za Nemačku, Ameriku, Francusku, Engelsku, da bi oni menajoli svoj stav. Suštinski ga neće promeniti, da li možemo da dobijemo više, izgubimo manje, popravimo položaj Srbije - rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da je njegov odlazak u Vašington veliko priznanje za Srbiju, s ozbirom da je prvi predsednik Srbije koji govori na toj konferenciji, ali i imajući u vidu druge govornike, Vučić je rekao da je to svakako veliko priznanje za Srbiju i da je ponosan što je predsednik.

Vučić kaže i da je dobio četiri velika priznanja i ordena koja gotovo niko nije dobio - Svetog Aleksandra Nevskog od Vladimira Putina, najviši orden SPC, najviši orden Republike Srpske, počasni doktorat Moskovskog državnog instituta međunarodnih odnosa, ali da je zadovoljan zbog priznanja austrijske Prviredne komore za reforme u Srbiji.

-Kad vi to dobijete na takav način od takvih institucija, onda ste svoje zvršili, ali meni je stalo šta će građani da kažu, koliko smo puteva izgradili, plate i penzije, kako da vratimo ljude nazad i sprečimo odliv ljudi u inostranstvo.... - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je Srbija, inače, mnogo toga uradila u bratstvu sa jevrejskim narodom, da su doneti različiti zakoni, da vlada usvaja deklaraciju o antisemitizmu i da je država dokazala kakav odnos ima prema antisemitizmu i Holokaustu.

Godišnja konferencija će, kako je navedeno na zvaničnom sajtu AIPAC, biti održana od 1. do 3. marta.

Vučić će, prema ranijim informacijama Tanjuga, na tom najvećem skupu američke proizraelske zajednice, govoriti o odnosima Srbije i Izraela, ali i o izazovima globalne politike.

Predsednik Vučić na ovom skupu učestvuje kao gost, što je inače u skladu sa praksom Komiteta da na godišnju konferenciju pozove istaknute ličnosti američke i svetske politike.

Nećemo partijske banke, bankarski sistem odličan

Optužbe zbog prodaje Komercijalne banke su najlakše i najjeftinije prikupljanje političkih poena, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz opasku da ne može da govori o tome šta govore Đilas i Radulović i "ostale neznalice", jer nisu oni važni.

-Bio sam iznenađen reakcijom bivšeg guvernera Narodne banke Srbije Dejanom Šoškićem, koji pripada bivšem režimu i o kome nemam visoko mišljenje, kao i on o meni, a bio je vrlo korektan i dao pozitivnu izjavu i rekao je ono što inače misli i govori i ono što svi oni znaju - dodao je Vučić.

Predsednik Srbije je, gostujući na televiziji O2, na optužbe da se prodaje jedina preostala državna banka odgovorio da to govore oni koji su prodali sve tri cementare u zemlji, u roku od mesec dana, Naftnu industriju Srbije, koji su prodali sve banke, sve su nam bile strane, a uništili su, razorili i opljačkali i Agrobanku i Privrednu banku, i ko zna koliko još banaka.

-To je bila varijanta gde Dušan Petrović pozove telefonom, dogovori se sa dvojicom tajkuna, kaže 'podnesite projekat za 20 miliona evra, dobićete kredit', a kada oni pitaju 'šta će da budu naši kolaterali', on odgovara 'ne brinite, to ćemo mi politički da rešimo', a onda bude da su kolaterali zalihe nekih proizvoda kojih u stvari nema, ovi upišu fiktivne zalihe, šest meseci plaćaju kamatu, a onda kažu 'mi više nemamo za kamatu'. Onda vi kažete, da uzmemo kolaterale, shvatite da nemate ništa. A, od tih 20 miliona evra, neka su troškovi postupka milion, ostane 19 miliona, od toga daj tri miliona evra Dušanu Petroviću, daj tri miliona meni, pet miliona drugom, pomozi članovima izvršnog i poslovnog odbora banke koji su dali taj kredit i tako se završi taj posao - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, posle država mora da plati 400 miliona evra, kao što je, kako je rekao, platila i za Agrobanku i za Privrednu banku.

-I vi mi pričate o poštenju i bankarskom sistemu. U Komercijalnoj banci, kada je morao da ode predsednik izvršnog odbora Ivica Smolić, kojeg je postavio Mlađan Dinkić svojevremeno, znate li koliku otpremninu je uzeo - 700.000 evra, zato što više nije na čelu banke. Pa, šta si ti, bog neki, Cezar...? 700.000 puta sam hteo sebi glavu da razbijem zbog ugovora koje su sebi pravili i ćutao da ne pogoršam, da ne napravim veće rizike Komercijalnoj banci u tom trenutku. Barabe jedne, lopovske - naveo je Vučić.

Na pitanje voditelja da li je neko odgovarao zbog toga, Vučić je odgovorio: 'Pitajte sudije i tužioce, što bih ja podnosio krivičnu prijavu, pa ako predsednik negde, nešto kaže, valjda po službenoj dužnosti tužilaštvo treba da preduzima određene mere'.

-To je moglo samo u državnoj i partijskoj banci. E, pa nećemo partijske banke - rekao je predsednik Srbije, precizirajući da NLB banka, koja je učestvovala na tenderu za prodaju Komercijalne banke, nije slovenačka, već da je samo 25 odsto slovenačka, a da je ostalo američko.

Predsednik Srbije se zapitao i kakve veze ima vlasništvo Komercijalne banke sa bankarskim sistemom koji odlično funkcioniše.

-Evo i ja bih voleo da je srpska, samo mi recite, a ko će to da radi, a da ne bude pritisaka i da ne bude na ovakav način vođeno kao do sad. Uostalom, imamo jednu pristojnu banku, to je Banka Poštanska štedionica, ja imam dina karticu u toj banci, dakle imamo srpsku banku, koja je odlična. I šta je tu problem, da li treba da izbacimo OTP, Rajfajzen, Intezu i sve druge. Pa, oni odlično rade u našoj zemlji. Kakav je to problem, šta to znači uopšte, da li su ljudi zaboravili na vek u kojem žive, mi živimo bez granica danas, o čemu ti ljudi pričaju. Neko namerno misli da može da nas vrati u 17. vek. Ova zemlja je to davno prevazišla, pa mi hoćemo da se otvorimo, da živimo u Evropi bez granica - zaključio je Vučić.

Početkom marta otvaramo radove za fabriku Beri u NS

Predsednik Vučić je najavio da će početkom marta, nekoliko dana po povratku iz Vašingtona, prisustvovati početku radova za švajcarsku fabriku Beri Kalebo u Novom Sadu.

Istakao je da je reč o vodećem proizvođaču čokolade i kakaa u svetu, koji snabdeva sirovinom oko 70 odsto proizvođača čokolade.

Predsednik je naglasio da je od velikog značaja za ugled Srbije da kompanija tog renomena posluje u našoj zemlji.

-Sve to govori koliko smo veliki ekonomski napredak napravili i koliko smo krupnih ekonomskih koraka uradili i verujem da možemo još mnogo brže i više - poručio je Vučić.

Akcenat će, dodaje, u narednom periodu biti na investicijama u zdravstvu, zatim komunalnoj infrastrkturi, kao i daljem dovođenju investitora u Srbiju.

-Već sutra otvaram hotel Mona Plaza u Beogradu, a prekosutra rekonstruisanu školu u Gornjem Milanovcu - najavio je Vučić.

Dodaje da će dan posle otvaranja radova za fabriku Beri u Novom Sadu biti započeti radovi i na izgradnji fabrike Brose u Pančevu, u kojoj će prosečna plata radnika biti 1.900 evra.

-Zato sam srećan. Ipak, mnogo me muče ekonomske posledice korona virusa u svetu - naveo je Vučić napomenuvši da vlada opšta histerija u svetu zbog korona virusa, što utiče i na evrpske berze.

Vučić o Dušku Markoviću: Što bih ga podučavao, mali sam ja za njega

Što bih ja podučavao Duška Markovića, mali sam ja za njega, ironično je prokomentarisao danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavu crnogorskog premijera da je Mitropolija crnogorsko-primorska poreski obveznik koji ne ispunjava obaveze i da ih o tome "neće podučavati niko, pa ni predsednik Srbije".

-Marković je poznati erudita, želim mu sve najbolje. Što bih ga ja podučavao? Mali sam ja za njega - rekao je Vučić.

Na izjavu mitropolita Amfilohija da je od srca zahvalan na ponudi da država Srbija preuzme poreski dug SPC, za koji tvrdi da ne postoji, ali da bi predsednika zamolio da svaki dinar koji Srbija može da odvoji, ode na Kosovo i Metohiju, Vučić je rekao da Srbija daje mnogo više nego svi ostali u prethodnim decenijama za KiM.

-Dajemo mnogo i kada bi ljudi videli koliko novca za KiM, mnogi bi mi to zamerili. Dajemo mnogo i to narod na Kosmetu zna - rekao je Vučić.

On je dodao da srpski narod na KiM teško živi, pogotovo južno od Ibra, kojima je bezbednosno teže nego onima na severu.

-Ali, svakako nije lako ni jednima, ni drugima, jer moraju da prelaze Jarinje, Brnjak, Končulj... sve ono što su ustanovili od 2008. do 2012. godine - dodao je on.

Ponovio je da se mnogo sredstava ulaže u KiM i da nije siguran kako bi ljudi reagovali kada bi pravilno pročitali budžet.

-Hvala mitropolitu Amfilohiju na brizi. Dajemo dovoljno novca i davaćemo još više - rekao je Vučić.