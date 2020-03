Milivojević za Pink: Jedini kompromis za Nemačku je da Srbija prihvati nezavisno Kosovo!

Zoran Milivojević, diplomata rekao je za Pink da je retorika Aljbina Kurtija kada je u pitanju ukidanje taksi neozbiljna.

- To čak nije ni prevara, to je neozbiljna ponuda. Ja tu vidim pokušaj da se ipak vodi računa o Americi i o njenim stavovima, a sa druge strane i da održi neku svoju poziciju - ukazao je on.

Kako je objasnio, očigledna je razlika u pristupu Evropske unije i administracije predsednika SAD Donalda Trampa pri rešavanju problema južne srpske pokrajine.

- Ta razlika posotji od onog trenutka kada je ta administracija odlučila da se uključi u celu priču i da nastupi sa jedne pragmatične pozicije koja uvažava srpsku poziciju i srpski stav da se nađe kompromisno rešenje - ukazao je Milivojević i dodao da je stav Nemačke veoma tvrd i nema razumevanja za kompormisno rešenje:

- Za Nemačku je kompromis da mi prihvatimo ovu realnost, da mi prihvatimo nezavisno Kosovo u ovim administrativnim linijama - naveo je on.

Nemanja Starović, istoričar rekao je kako Evropski parlament nema direkntu nadležnost da se bavi ovakvim pitanjima poput takozvanog Kosova i taksi na robu iz centralne Srbije.

- Oni mogu da iskazuju nekkave svoje staove i rezolucije. Ali Evropska komisija je organ koji sprovodi zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Čini mi se i da je Kurtijevo političko neiskustvo i nasleđe političkog ekstremizma njega dovelo u jednu bezizlaznu situaciju jer se on trenutno nalazi između čekića i nakovnja - naveo je on.

Prema njegovim rečima, Aljbin Kurti sa jedne strane ima jasan pritisak SAD da se vrati dijalogu i da ukine takse, pritisak svojih saveznika iz partije Demokratksi savez i snažnu opoziciju u vidu Kadrija Veseljija i Ramuša Haradinaja.

- U takvoj situaciji on više nema dobrih poteza, i ja se ne bih čudio čak i da može doći i do Kurtijeve vlade - ukazao je Starović.