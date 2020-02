Drecun za Pink: Aljbin Kurti je velikoalbanski separatista i šovinista koji mrzi srpski narod! (VIDEO)

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM rekao je za Pink da je najava Aljbina Kurtija da će prištinska vlada ukinuti takse centralnoj Srbiji pokušaj nametnaja nove realnosti.

- Vidim da zapadni analitičari, ugledni novinari, a i političari sve češće daju izjave da moraju da se obustave aktivnosti srbije na međunarodnom planu radi povlačenja priznanja te samoproglašene države tvrdeći da su takse donete zato što je Srbija sprečila članstvo Kosova u Interpolu - rekao je Drecun.

On je naglasio kako za Srbiju nije prihvatljivo da prihvati reciprocitet koji je najavio Aljbin Kurti kao zamenu za ukidanje taksi.

- Predsednik Vučić je veoma jasno i glasno rekao Grenelu da tako ne može ide napred i da je zato Grenel nakon odabira Kurtija za premijera snažno poručio da takse moraju da se ukinu bez pominjanja reciprociteta - naveo je on.

Prema njegovim rečima Aljbin Kurti još uvek nije saopštio šta reciprocitet podrazumeva.

- Može se pretpostaviti da je to ona priča da navodno Beograd nije ispoštovao diplome i pojedine stvari iz Briselskog dogovora. Ali je ključna stvar to zbog čega nisu formirali Zajednicu srpskih opština što je osnova Briselskog sporazuma - naveo je on.

Drecun je dodao da sa Beogradom tako više neće moći da se razgovara i da ne može biti ucena koje su upućene Srbiji.

- Moramo da se vratimo na stanje pre zavođenja taksi, a to znači razgovori pod pokroviteljstvom Evropkse unije u statusno neutralnom okviru. Sad imamo jednu situaciju u kojoj mi želimo da se nastave razgovori, a Priština čini sve da se ne nastave razgovori i želi da ide u nekom drugom pravcu - naveo je on i dodao da je Aljbin Kurti velikoalbanski separatista i šovinista koji strahovito mrzi srpski narod.

Milutin Ilić, savetnik češkog parlamentarca Jaroslava Foldina za Balkan rekao je da je on zajedno sa češkim parlamentarcima formirao incijativu prema kojoj se na jednostranu proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova gleda kao na grubo kršenje međunarodnog prava.

- Ta inicijativa je jedna platforma koja objedinjuje ljude i sa levice i sa desnice koji u esencijalnom smislu smatraju da je došlo do grubog kršenja međunarodnog prava. To je otvorilo čitav lanac mogućih događaja koji mogu da ugrozre mir i bezbednost u svetu, a pogotovo u Evropi - rekao je on.

Prema njegovim rečima u Češkoj se ova odluka posmatra kao kontroverzna odluka.

- Češki parlament je izglasao rezoluciju prema kojoj preporučuje Vladi Češke da ne prizna Kosovo. Tadašnje premijerka Mirka Topolanka donela je odluku da ipak, mimo rezolucije parmalenta prizna Kosovo 2008. godine što nije protivno zakonima, ali je to politički bila veoma ishitrena odluka - ukazao je on.