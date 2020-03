View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi nove pogone HK „Krušik“ a.d. Valjevo - Pogon za kovanje košuljica artiljerijskih projektila 155 mm u Kovačkom centru i novi Pogon za proizvodnju bokser kapisli za streljačku municiju, i objekat u kojem se odvija proizvodni proces za rakete vazduh-zemlja BR -1-57, rakete zemlja-zemlja 107 mm i vođene rakete „maljutka 2T i 2F“.