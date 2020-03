DRECUN ZA PINK: Albanci moraju da budu svesni svojih zločina - Ono što Kurti govori je deo konstantnog pritiska Prištine na Beograd (VIDEO)

Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti izjavio je da je prioritet njegove vlade da tuži Beograd zbog navodnog genocida i da nema pomirenja bez izvinjenja, na šta je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM, rekao da je malo da se Albanci izvine za zločine koje je počinila OVK i istakao da oni za to moraju da snose odgovornost.

Drecun je rekao da Albanci generalno kao zajednica na Kosovu i Metohiji moraju da postanu svesni tih zločina, moraju da se suoče sa njima i moraju da procesuiraju, ne samo na sudu, već i moralno, u njihovoj zajednici da osude i odbace one koji su počinili te užasne zločine.

- Tek tada će biti otvoren put ka pomirenju, a čini mi se da će mnogo, mnogo vremena proći dok Albanci budu spremni na sve to. Ovo što Kurti govori zapravo treba da bude sastavni deo jednog konstantnog pritiska koji namerava da vrši na Beograd uz podršku nekih iz međunarodne zajednice – kazao je Drecun za Novo jutro TV Pink.

Drecun kaže da tim pritiskom Kurti pokušava da što je moguće duže odloži eventualni nastavak razgovora.

- Onda, da ako dođe do nastavka tih razgovora jednostavno pokuša da od Beograda preko ovakvih stvari izdejstvuje neke ustupke, da se ne bi mnogo talasalo od strane Beograda. Inače, nema nikakvog osnova za to što on govori – ocenio je Drecun.

Drecun je rekao da bi formalno mogla biti podignuta optužnica, ali da oni nemaju čime da potkrepe tu optužnicu.

- Ako je neko imao u planu genocid, to je bila teroristička OVK. Oni su deo njihovog plana sproveli, ali ga sprovode i dalje – naglasio je Drecun.

Goran Petronijević, advokat, rekao je da Srbija ne treba uopšte da reaguje na takve izjave Kurtija jer te tužbe nema i ne može je biti.

- Kosovo kao međunarodno nepriznat subjekt međunarodnog prava se ne može pojaviti pred Međunarodnim sudom u skladu sa Konvencijom zaštite od genocida, da tuži kao aktivni subjekat, jer da bi se to desilo obe strane moraju biti međunarodno priznate države – objasnio je Petronijević.

Kako kaže, ako i dođe do raspravljanja o meritumu toga, za to naravno da nema nikakvih osnova, pogotovo jer toga nije ni bilo čak ni pred Haškim tribunalom.

- Da je bilo ičega što bi moglo da zaliči na genocid oni bi to nama gore stavili – ocenio je Petronijević.