AMERIKANCIMA SE SMUČILO GLUPIRANJE PRIŠTINE - Trampov sin podržao senatora Perdjua: Vreme je da sa Kosova vratimo američke trupe!

Prvo se senator iz Džordžije Dejvid Perdju oglasio se na Tviteru, porukom koja se neće dopasti dosadašnjim miljenicima SAD iz Prištine:

- Više od dve decenije američke snage pomažu u održavanju mira između Beograda i Prištine. Sada, sa istorijskim napretkom na vidiku, Kosovo mora da uradi svoj deo i ukine sve takse nametnute Srbiji. Ako Kosovo nije u potpunosti posvećeno miru, tada bi SAD trebalo da preispitaju svoje prisustvo tamo - poručio je senator Perdju.

For over two decades, US forces have helped keep the peace between Kosovo & Serbia. Now, with historic progress in sight, Kosovo must do its part & abolish all duties imposed on Serbia.



If Kosovo is not fully committed to peace, then the US should reconsider its presence there.