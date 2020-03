Vučić: Hvala Norveškoj na ogromnoj pomoći, donacija ide u medicinske svrhe!

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić zahvalio je danas Norveškoj i norveškom narodu na pomoći od pet miliona evra, koja će, kaže, biti namenjena u medicinske svrhe i dodao da će ta zemlja pomoći Srbiji da nabavi još respiratora.

„Zahvalnost norveškoj državi i narodu, kao i Amasadi Norveške u Beogradu na velikoj prijateljskoj pomoći i podršci koju nam pružaju u ovim trenucima za našu zemlju“, rekao je Vučić nakon sastanka sa norveškim ambasadrom Jernom Eugenom Gjelstadom.

Prema njegovim rečima, Norveška, koja je i sama bila ugoržena napadom korona virusa, pronašla je dovoljno volje i snage da pomogne Srbiji, koja je, ističe Vučić, danas u težoj poziciji i zbog realne snage našeg zdravstvenog sistema i drugih objektivnih faktora.

„Hvala im pre sve na pažnji, na poštovanju naše zemlje, na ljubavi koju pokazuju prema našem narodu, hvala im na novcu i poreskim obveznicima Norveške na pet miliona evra koje daju građnima i državi Srbiji, a koji će biti upotrebljeni u medicinske svrhe'“, rekao je Vučić.

Naglasio je i da će Norveška pomoći Srbiji da nabavi još respiratora. Vučić navodi da je za nama najteža noć, a da dolaze još teže i mnogo teže, pošto je devet ljudi na respiratoru, taj broj će se povećaviti iz dana u dan.

„Nadamo se da će nam naši norveski prijatelji obezbediti nekoliko desetina respiratora što će biti ogroman dorpinos za očuvanje života“, rekao je Vučić.

Govoreći o merama koje je Vlada Srbije uvela u borbi protiv širenja korona virusa, Vučić kaže da da je njegov posao i posao svih u Vladi Srbiji da sačuvaju živote građana.

„Svi ljudi koji prežive, a nadam se da će 99,99. . . odsto ljudi preživati, to nije problem, neka se posle ljute zbog drastičnih mera, ali prvo neka prežive. Sada moramo da budemo ujedinjeni u borbi za život i zato sve to radimo i preduzimamo“, podvukao je predsenik.

Zamolio je ambasadora da prenese norveškom narodu iskrene pozdrave.

„Uveren sam da ćemo uz vašu pomoć uspeti da prebrodimo ovo teško vreme i da zajedno pobedimo“, proučio je Vučić.

Ambasador Norveške u Srbiji Jern Eugen Jelstad istakao je danas da je Norveška iskren prijatelj Srbije i želi da pomogne srpskom narodu, iako se i sama sauočava sa najvećim izazovom do sada.

Ukazao je da u Norveškoj kontaminacija korona virusom stalno raste, i da se zemlja suočava, kao i druge države, sa izazovom u povećanju kapaciteta borbe protiv ovog izazova., i dodao da se nada dobrim vestima i kad je reč o pomoći Srbiji da nabavi dodatne respiratore, uz angažman Norveške.

"Niko iz moje generacije nije video takav izazov kakav imamo sada. Istovremeno, vidimo rastuću pretnju po srpski narod zbog prekograničnog širenja virusa, a kao dugoročni prijatelji srpskog stanovništva i iz solidarnosti sa njima, najavljujem da će Norveška podržati Srbiju koliko može“, kazao je Jelstad.

On je preneo da je Norveška stavila na raspolaganje pet miliona evra za jačanje srpskih kapaciteta u odgovoru na krizu u skladu sa prioritetima te zemlje.

„Znamo da je jedan od prioriteta nabavka respiratora i Ambasada je stupila u saradnju sa agencijom svetske organizacije UNOPS i istražuje tržišta za nabavku te opreme, koja je od životne važnosti. Nadam se da ćemo uskoro imati dobre vesti“, kazao je Jelstad.

"Moja poruka građanima Srbije, je da ovo vreme zahteva jedinstvo, a mere koje je preduzela vlada, iako se čine možda drastičnim, su opravdane. Treba verovati vlastima da rade u najboljem interesu građana. Ovo je vreme u kojem je potrebna saradnja i to je vreme u kojem ne govorimo o "meni" , već o „nama“. Moramo verovati jedni drugima i to je jedini put za izlaz iz krize. Norveška ostaje iskreni prijatelj Srbije“, zaključio je on.