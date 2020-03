Vučić: Moramo da budemo još agresivniji, da krenemo u ofanzivu i da napadnemo koronavirus

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka @anabrnabic sastali su se sa lekarima iz NR Kine koji pomažu Srbiji u borbi protiv koronavirusa. Sastanku su prisustvovali članovi oba krizna štaba - za suzbijanje koronavirusa, kao i za otklanjanje posledica po privredu. 🇷🇸🇨🇳 #Serbia #China #COVID19