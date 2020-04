Ivica Dačić: Sve one koji u ovome šićare, žalim kao ljude, ne kao političare

Ovi koji kritikuju Vladine mere, neka probaju da se slobodno kreću u bilo kojoj drugoj zemlji - u Americi, širom Evropske unije, bilo gde...

Sve ozbiljne države ograničile su neke slobode, a naročito slobodu kretanja, to je prvi preduslov za zaustavljanje zaraze. Mi smo to shvatili na samom početku i ograničili smo kretanje, a i oni koji su nas zbog toga kritikovali brže-bolje su uradili isto. U ovakvoj situaciji ne možete imati 100 odsto sloboda i 100 odsto zdravlja istovremeno, a svako ko misli drugačije, direktno ugrožava i svoje i zdravlje ljudi oko sebe. Mi to ne možemo da dopustimo, jer smo ozbiljna država koja brine o zdravlju svog stanovništva.

Prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić ovako odgovara u intervjuu za Novosti tzv. građanskoj opciji, koja danima kritikuje ograničenje kretanja radi suzbijanja epidemije podvodeći ga pod - kršenje ljudskih sloboda.

Mislite li da se Srbija dobro nosi sa pandemijom? I jesu li sve mere preduzete na vreme?

- Da je i jedan život izgubljen u ovoj pandemiji, to bi bila tragedija. Ali borimo se sa prirodnom katastrofom. Moramo da se sećamo svih koji su izgubili život, ali moramo da pamtimo i to koliko života je spaseno, a ja sam siguran da je njih na stotine, na hiljade. Ovi životi bi bili ugroženi da nismo preduzeli sve ove mere, to je potpuno jasno. Srbija je među prvima uvela čvrste mere radi sprečavanja širenja zaraze, mnogi u svetu govorili su da su naše mere među najtvrđima u Evropi, ali ubrzo su i drugi krenuli istim putem. Bili smo odlučni, slušali smo pažljivo savete naših stručnjaka i ubeđen sam da smo uradili maksimum kako bismo zaštitili naše stanovništvo.

Bilo je čak i optužbi da vlast koristi epidemiju za promociju. Svež je slučaj pomoćnika gradonačelnika Novog Pazara...

- Čega sve nije bilo. Jedan je tražio da se sve ovo prekine, da Vlada podnese ostavku, da neki stručnjaci postanu vlada i da, valjda, sve krene iz početka... I za nedelju dana da imamo na hiljade umrlih, raspad sistema i stadione pune bolesnih. Je`l trebalo da predsednik sedi kod kuće, da Vlada zaključa zgradu, da povučemo sve diplomate iz sveta, jer zaboga, država pravi od ovoga političku promociju? Jadna je opozicija koja i u ovakvim teškim danima vreba šansu da politički ušićari, a to je jedino što rade. Nemam više ni prezir prema takvom ponašanju opozicije, samo ih žalim, kao ljude, ne kao političare.

IZGUBILI SMO VELIKOG RADOMIRA A Ovu nedelju obeležio je i odlazak velikog Radomira Antića? Kako ste doživeli taj ogromni gubitak i za srpski i za svetski fudbal? - Neizmerno mi je žao zbog odlaska velikog Radomira Antića. Svi su izgubili jednog ogromnog čoveka, i naš Partizan i Srbija, španski i svetski velikani Real, Atletiko, Barselona... Ceo fudbalski svet bez Antića nije ono što je bio s njim. Radomir je jedan od onih čije svetske veličine ljudi, nažalost, postanu svesni tek onda kada nas napuste.

Strepite li da će korona sniziti rejting vladajućoj koaliciji ili će ga pak ojačati?

- Reč politika i reč rejting sada ne postoje, niko ih ne izgovara, niti o njima razmišlja. Postoji samo 24-časovni rad i briga da se infekcija zaustavi, da što manje ljudi bude zaraženo, da se oboleli što pre izleče i da svi zajedno, što više nas, izađemo iz ovoga što pre. O rejtinzima, izborima i o politici ćemo posle, onda kada svi u Srbiji budu bezbedni. Pitajte me tada o izbornim šansama, a ja ću vam reći isto što bih mogao i danas, zato što dobro znam da naš narod nepogrešivo sudi o tome ko se kako ponašao u teškim danima. Ko je postavio odbranu i zaštitu stanovništva od zaraze, a ko je iz potaje priželjkivao politički ćar.

Može li ekonomska kriza, koju je realno očekivati, da utiče na izborni rezultat stranaka vlasti?

- O tome ne razmišljamo. Ono čime se bavimo su mere za podršku našoj privredi i građanima, koje je predstavio predsednik Vučić. I te mere, kao i one za zaštitu od epidemije, doneli smo u pravom trenutku. Njihov cilj je da svako preduzeće u Srbiji, svaki zaposleni i njihove porodice, i svi građani, sa što manje problema prođu kroz težak period koji očekuje ceo svet, ne samo nas. Srbija ne pamti ovoliki obim ekonomske podrške i pomoći stanovništvu i privredi kakav je pripremila Vlada, zajedno sa predsednikom. U poređenju sa mnogim drugim državama, pa i mnogo jačim i razvijenijim od Srbije, ovo su veće i osmišljenije mere, a njihov efekat na celo društvo biće produktivniji. Možemo i moramo da široko podržimo privredu i stanovništvo, jer smo godinama vodili pametnu ekonomsku politiku, koja nam je omogućila da sada, u vreme krize, imamo dovoljno novca da ublažimo posledice. Malo koja država time može da se pohvali.

Kako sada izgledaju sednice Vlade? Ima li panike među ministrima, jer je opaki virus odneo i život državnog sekretara Blažića?

- Odlazak Branislava Blažića je za sve u Vladi bio udarac i neizmerno nam je žao zbog gubitka vrednog i odgovornog čoveka, vrsnog hirurga. Što se tiče Vlade, rad je praktično celodnevni, ali prilagođen vanrednim merama, tako da se češće sastajemo preko video-veze nego uživo. Nema nikakve panike, naravno, kod odgovornih ljudi u ovakvim situacijama proradi ona dodatna snaga, ona šesta brzina, koja vam pomaže da rešavate probleme koji ne postoje u redovnim vremenima.

VREME ZA ANDRIĆA I CRNJANSKOG A Koju knjigu ili film preporučujete za ovo doba karantina? - Sve ono za šta obično nemamo vremena, a to su stari filmovi, koje je lako naći na internetu, i knjige naših klasika, Andrića, Selimovića, Crnjanskog... koje smo možda preskočili ili smo ih pomalo zaboravili. Sada svi imamo malo više vremena i više koncentracije, pa iskoristimo to za druženje sa starim majstorima.

Kako ocenjujete to što se EU nije baš "pretrgla" kada je reč o pomoći Srbiji? Hoće li to samo pojačati vaš evroskepticizam i da li treba preispitati naš evropski put kad sve ovo prođe?

- EU je poslala pomoć Srbiji onoliko koliko je mogla i onda kada je bila u stanju da tu pomoć uputi i na tome smo im zahvalni. Da li smo očekivali više, a naročito da li smo očekivali brže, iskreno – jesmo. Ne zato što smo nezahvalni, već zato što kao država kandidat za članstvo, koja je najbliža ulasku u EU, imamo mnoge obaveze prema EU koje ispunjavamo, pa nam to daje puno pravo da očekujemo da nas EU tretira kao svog u ovakvim teškim trenucima. U skladu sa tim, zajedno sa ostalim državama sa Zapadnog Balkana, koje su kandidati za članstvo u EU, uputili smo zahtev Evropskoj uniji da budemo izuzeti iz zabrane izvoza zaštitne medicinske opreme iz EU. Naša politika prema EU se ne menja, članstvo je i dalje naš spoljnopolitički prioritet, jer to je u najboljem interesu Srbije. Ali period posle ove krize biće i period preispitivanja kako funkcioniše Unija, i to će učiniti mnoge njene članice, naravno i Srbija će u tome učestvovati, kao zainteresovana strana za budućnost i bolje funkcionisanje EU.

Hoće li vam ubuduće biti mnogo teže da Srbe ubedite u evropske vrednosti ako je predsednici Evropske komisije preči sastanak sa Gretom Tunberg dok Italija umire, a Česi i Poljaci gusarski otimaju pomoć koju su Italijanima poslali Kinezi?

- Ne samo Srbija, nego i EU ima mnogo problema među svojim sadašnjim članicama da održi poverenje u vrednosti na kojima je napravljena. A snaga tih vrednosti najbolje se testira baš u kriznim situacijama. Ovo nije prva kriza u kojoj je EU prešla preko svojih temeljnih načela, setite se samo migrantske krize 2015. godine, kada su jedna po jedna članica zatvarale svoje granice, rušeći sporazume o slobodi kretanja i prihvatanju azilanata. Srbija je i tada bila mnogo veći Evropljanin od mnogih u EU, a i sada je.

Da li je ono sklanjanje zastava EU u Italiji i Francuskoj samo trenutni afekt ili je metafora totalnog raspada EU koji će uslediti kad korona prođe?

- Ja razumem gnevnu reakciju ljudi u Italiji, Španiji i drugde, jer kada im je bilo najteže, pomoć je izostala. I prirodno je da u danima nevolje i očaja sebi postave pitanje - gde su nam prijatelji kad nam je teško? Biće mnogo pitanja posle epidemije, ne samo ovih emotivnih, već mnogo više onih drugih, na primer - zašto plaćamo nešto što ne funkcioniše.

Stekao se utisak kao da se Moskva kasnije uključila u pomoć Srbiji. Nismo im tražili na vreme ili...

- I pomoć iz Rusije je stigla na vreme, ne smemo imati nikakvu zamerku, nego samo veliku zahvalnost. Sve što je stiglo iz Rusije je od velike koristi za nas, biće nam od pomoći i materijal i rad njihovih stručnjaka. Moramo da pamtimo da je u Srbiju uvek stizala pomoć iz Rusije, kad god je neka nevolja snašla naš narod, i tako je i sada. Sve vreme otkako je izbila ova zdravstvena kriza, u stalnoj smo vezi sa najvišim ruskim funkcionerima, ja sam već nekoliko puta razgovarao sa Sergejom Lavrovom, i kao pravi prijatelji smo rešavali konkretna pitanja koja se tiču naših građana i pomoći koja je upućena u Srbiju.

Kako ocenjujete imenovanje Lajčaka za specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine? Može li on biti veći katolik od pape, s obzirom na to da dolazi iz države koja nije priznala Kosovo?

- Pozdravljam imenovanje Lajčaka za izaslanika EU, on je iskusan, obrazovan diplomata, sa međunarodnim ugledom, veoma dobar poznavalac našeg regiona, besprekorno govori srpski. Može samo da pomogne, nikako da odmogne. Kao i novi šef evropske diplomatije, Španac Borel, i Lajčak dolazi iz države koja nije priznala Kosovo, što je dobro utoliko što donosi više objektivnosti sa te strane, ali moramo imati u vidu da su i Lajčak i Borel zastupnici cele EU i da će sprovoditi zajedničku evropsku politiku, ne samo politiku država iz kojih potiču.

Mogu li pandemija i opšti haos koji je zavladao u svetu ponovo da odlože razrešenje kosovskog čvora?

- Svakako će odložiti, isto kao što smo i do sada imali odlaganje, doduše iz drugih razloga, konkretno zbog ponašanja Prištine. Mi smo spremni za nastavak dijaloga, kao što smo bili spremni sve ovo vreme kada dijaloga nije bilo zbog nezrelog i destruktivnog ponašanja Prištine. Nama ne odgovara odlaganje, i to sve vreme ističemo. Srbiju već godinama svi u svetu prepoznaju kao nekog ko želi rešenje i ko na tom rešenju radi konstruktivno i odgovorno, zato nas i uvažavaju. Naša pozicija je u tom pogledu čvrsta i sasvim jasna, tako da spremni čekamo period posle pandemije da u bilo kom trenutku nastavimo razgovore.

BODRIM MRKU I SLAVICU A Jeste li "pri ruci" vašim partijskim drugovima Slavici Đukić Dejanović i Milutinu Mrkonjiću, koji su u izolaciji? - Naravno, socijalisti su veoma solidarni jedni prema drugima i trudimo se da i kod drugih pobudimo solidarnost, jer ona je jedna od najviših, trajnih vrednosti, nažalost, pomalo zaboravljena. Stalno smo u kontaktu sa njima, bodrimo jedni druge, a i oni su vrlo aktivni. Nemoguće je da zamislite Slavicu i Mrku da ne rade ništa, pa ni sad kada su kod kuće.

Dosta polemike u ove preduskršnje dane vodi se i oko toga treba li SPC da pričešćuje vernike ili ne treba. Šta vi, kao levičar, mislite o tome?

- Ne bih da se mešam u pravila crkvenih obreda, poštujem neotuđivo pravo Crkve da sama uređuje pravila po kojima će se njeni vernici ponašati onda kada prisustvuju raznim obredima i učestvuju u njima. Međutim, ako postoje ozbiljna upozorenja stručnjaka i zdravstvenih institucija da u vreme epidemije može biti rizično neko ponašanje tokom crvenih obreda, onda tu ne treba da bude dileme čija je starija.

RIZIK SAM ZA PORODICU

A Kako se vi i vaša porodica borite protiv virusa? Imate li neki poseban recept za poboljšanje imuniteta?

- Ja sam i pre epidemije korone bio veliki zdravstveni rizik za moju porodicu, jer sam putovao u mnoge zemlje, koje se i dan-danas bore sa raznim zaraznim bolestima, neke od njih smo odavno i zaboravili. Boravio sam tamo gde još ima malarije, ebole, malih boginja, žute groznice, kolere, gde se još bore protiv ptičijeg i svinjskog gripa, protiv AIDS-a… Morao sam zbog toga da primim razne vakcine, ali to je sastavni deo ovog posla. Bio sam i u poseti Kini krajem februara, kada se Kina uveliko borila protiv epidemije i ponosam sam što sam bio prvi ministar spoljnih poslova iz sveta koji je tada posetio Kinu, kada je ona preživljavala teške trenutke. Nemamo nikakav poseban recept, osim što se svi pridržavamo preporuka naših lekara, verujemo u njihove savete, strpljivi smo i brinemo jedni o drugima. Isto kao i svaka druga porodica u Srbiji. Ovi mladji su sa dolaskom lepog vremena postali nervozniji, jer nema izlazaka, ali jasno im je da moraju da budu disciplinovani, biće vremena za izlaske.