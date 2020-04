Lajčak: Dobar i konstruktivan razgovor sa Vučićem

-Imali smo dobar i konstruktivan razgovor koji se odnosio na očekivanja od dijaloga, na odgovor na krizu COVID19 i EU podršku, kao i na ekonomiju”, napisao je Lajčak na svom Tviter nalogu.

Novoimenovani specijalni predstavnik EU za dijaloga Beograda i Prištine i Zapadni Balkan kaže da je razgovor sa predsednikom Srbije deo njegovih kontakata sa regionalnim političkim liderima.

"Očekujem da sa mojim partnerima zajedno radimo za sve ljude na Zapadnom Balkanu", poručio je Lajčak.

