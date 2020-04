Lajčak imenovan za specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine - OVO će biti zadaci poznatog slovačkog diplomate

- Zadaci novog Specijalnog predstavnika EU biće postizanje sveobuhvatne normalizacije odnosa između Srbije i Kosova kao i poboljšanje dobrosusedskih odnose i pomirenje između partnera na Zapadnom Balkanu - navodi se u saopštenju Saveta EU.

U Briselu naglašavaju da će primarni zadatak novog Specijalnog Predstavnika EU biti rad na nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

Dodaje se da će Miroslav Lajčak raditi na ”prevazilaženju nasleđa prošlosti” i ” doslednosti i efikasnosti delovanja EU na Zapadnom Balkanu”.

Novi Specijalni predstavnik EU će odmah preuzeti svoje dužnosti, sa početnim mandatom od 12 meseci.

U Savetu EU podsećaju da je Miroslav Lajčak prethodno bio ministar spoljnih poslova Slovačke i predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (2017-2018).

Bio je i Specijalni predstavnik EU za Bosnu i Hercegovinu od 2007. do 2009. godijne. Dodaje se da je kao lični izaslanik visokog predstavnika EU, Lajčak je u ime EU pregovarao, organizovao i nadgledao referendum o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine.

EU today appointed Slovak diplomat Miroslav Lajcak as its new Special Representative for the Belgrade-Pristina dialogue, saying he would be taking up duties immediately.



He's a former FM, and EU Special Representative for Bosnia and Herzegovina.



Bkgd: https://t.co/RRo86w3krV pic.twitter.com/tbdDJYbAae