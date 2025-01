Ambasadori EU potvrdili Petera Sorensena za specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine

Ambasadori država članica EU potvrdili su danas imenovanje danskog diplomate Petera Sorensena za novog specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine, saznaje Tanjug u diplomatskim izvorima u Briselu.

Sorensena je za specijalnog izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine predložila visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Kaja Kalas. Poslednji korak u proceduri izbora Sorensena je da konačno odobrenje daju ministri spoljnih poslova država članica EU u ponedeljak kako bi on mogao da počne svoj mandat početkom februara.

Aktuelnom specijalnom izaslanika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavu Lajčaku mandat traje do 31. januara. Sorensen je karijerni diplomata sa velikim iskustvom kada je reč o Zapadnom Balkanu.

Od 2006. do 2010. godine bio je lični predstavnik u Beogradu tadašnjeg visokog predstavnika EU. Službovao je i u Prištini, gde je od 2001. do 2002. godine bio viši savetnik specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN u Prištini, a od 2002. do 2006. godine obavljao je funkciju potpredsednika Stuba IV (Obnova i ekonomski razvoj) UNMIK-a.

Prethodno je 2000. godine radio kao

pravni savetnik specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN za Balkan.

Obavljao je i funkcije šefa Delegacije EU u Skoplju od 2010. do 2011. godine i specijalnog izaslanika EU i šefa delegacije EU u BiH od 2011. do 2014. godine.

Bio je i politički savetnik i posmatrač u posmatračkoj misiji Evropske zajednice u bivšoj Jugoslaviji u periodu od 1995. do 1996. godine, pravni savetnik visokog predstavnika u Sarajevu od 1996. do 1997, a potom i šef političkog odeljenja i viši savetnik šefa OEBS-a u Hrvatskoj od 1997. do 1999. godine.

Trenutno je zaposlen u Evropskoj službi za spoljne poslove.

Autor: Iva Besarabić