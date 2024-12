Važna vest za Srbiju iz Brisela: Ambasadori su upravo odobrili zaključke o proširenju

Ambasadori država članica EU postigli su večeras dogovor o upućivanju pisma Srbiji o otvaranju Klastera 3, što je prvi korak u proceduri vezanoj za otvaranje tog klastera, saznaje Tanjug iz evropskih izvora u Briselu.

Očekuje se da će sutra biti poslato pismo, u kojem se od Srbije traži da dostavi pregovaračku poziciju za poglavlja koja treba da budu otvorena u okviru Klastera 3.

Prethodno Savet EU za opšte poslove mora da postigne konačan dogovor o ovom pitanju jer bez njegovog odobrenja, pismo ne može da bude poslato.

Odluka doneta je u okviru šireg dogovora o usvajanju zaključaka o proširenju Saveta EU za opšte poslove, koji je postignut večeras na sastanku ambasadora.

"Ambasadori su upravo odobrili zaključke o proširenju. Veliki uspeh koji će dati snažni podsticaj proširenju na Zapadni Balkan i šire u godinama koje dolaze", saopštilo je mađarsko predsedavanje EU na mreži Iks.

U nacrtu zaključaka o proširenju, koje bi Savet EU za opšte poslove trebalo da sutra usvoji, a u koje je Tanjug imao uvid, navodi se da će Savet prihvatiti procenu Evropske komisije da je Srbija spremna za Klaster 3, a da će pitanje njegovog otvaranja razmotriti na osnovu daljeg napretka, posebno u oblasti vladavine prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom.

