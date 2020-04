Vučić: Sa vijadukta će se videti koliko je Srbija lepa

View this post on Instagram

"Fantastično izgleda, posebno kada ljudi budu izlazili iz tunela sa prelepim pogledom na Dunav. Nešto nestvarno, tada će moći da vide koliko je Srbija lepa. Vijadukt je najlepši, nekoliko klasa iznad u odnosu na ono što smo imali i nastavićemo da radimo. Nismo se odrekli nijednog važnog infrastrukturnog projekta." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta.