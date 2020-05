Poslanik SNS poručuje da će se nastaviti boriti da nacističke metode, poput one koju je danas demonstrirao Boško Obradović, nikada ne uspeju u Srbiji.

Vladimir Đukanović, poslanik Srpske napredne stranke, poručio je da su se danas pred Skupštinom Srbije okupile najgore kukavice, koje su i njemu dobacivale uličarske uvrede, te im je „sa zadovoljstvom pokazao srednji prst“.

- Apsolutno je nenormalno doći na vrata Skupštine i braniti ulaz narodnim poslanicima. Kasnije sam saznao da je kolega Marijan Rističević pretučen. Kukavice su napale mnogo slabijeg od sebe, budući da je reč o starijem čoveku. Sramno je da su mladići koji mogu volu da iščupaju rep, u maniru idiota, imbecila i kromanjonaca, napali čoveka, iscepali mu sako i povredali mu uvo – kaže Đukanović.

Ističe da su ovi ljudi hrabri samo u čoporu.

- Da je neko slučajno krenuo da me napadne, možda bih dobio batine, i to je ok, ali bih barem jednom sasuo zube u grlo. Ne pada mi na pamet da im ustuknem. Uvek izbegavam ovakvu vrstu konflikta, ali je ovde situacija bila takva da je jedan kreten doveo grupu svojih kretena i sprečavao ulazak poslanicima u zgradu – kaže Đukanović.

Podseća da je on danima proglašavan za huligana zbog paljenja baklje na svojoj terasi, a da je s druge strane „gomila morona došla, maltretirala ljude i fizički nasrnula na čoveka“.

- Slušam na opozicionim medijima da je došlo do verbalnog okršaja. Kako ih nije sramota?! Fizički su napali čoveka i hteli da napadnu ministra. Ne znam gde sve ovo vodi i šta Obradović hoće. Ako želi da se tučemo, meni ne pada na pamet da se ne branim, a siguran sam da bi i Marijan Rističević izuo Obradovića iz cipela – kaže Đukanović.

Poručuje da će se boriti da nacističke metode nikada ne uspeju u Srbiji.