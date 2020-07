OSTRAŠĆENA! Tatjani Macuri smeta što je predsednik Vučić upisao još jedan fakultet!

Tatjana Macura, kopredsednica Stranke moderne Srbije, je neprimerenim pisajem na Fejsbuku i pogrdnim rečima komentarisala objavu predsednika Vučića na društvenim mrežama o tome da je upisao još jedan fakultet, drugi po redu.

Naime, Macura je, osim što je ovakvu objavu predsednika Vučića okarakterisala kao marketinški manevar da zabuni narod, napala i opoziciju, čiji je i ona deo, za koju je navela da ne radi ništa i da se bavi jedino komentrisanjem na društvenim mrežama iz udobnih fotelja.

Stranka moderne Srbije u kojoj je Macura kopredsednica i koja je na izborima učestvovala u stranačkoj koaliciji sa brojnim stankama među kojima je i LSV , nije uspela da sa svojom listom Ujedinjena demokratska Srbija pod rednim brojem sedam pređe već sniženi cenzus od tri odsto.

''Društvene mreže su ovog jutra eksplodirale od komenatara u vezi sa IG postom naloga @buducnostsrbijeav u kojem se objavljuje da je predsednik Srbije upravo upisao još jedan fakultet - slika predsednika sa overenim indeksom i mini basketarom u prostorijama budućeg fakulteta.

Ljudi kojima se predsednik obraća, njih izmedju 1.800.000 i 2.000.000, su najmanje na društvenim mrežama i o ovoj novosti iz predsednikovog života će čuti preko TV. I biće oduševljeni jer i ovom prilično banalnom objavom on im po ko zna koji put pokazuje da je mašina koja ne staje, pa pored svih državničkih obaveza, pa i u vreme velike krize, stiže i novi fakultet da upiše, da ispuni, kako kaže, dečački san.

Ne ulazeći u to da li mu to stvarno jeste ili nije dečački san, ovo svakako jeste još jedan u nizu vrhunskih marketinških poteza. U grupi kojoj se obraća izaziva divljenje. Za opoziciju koja je na društvenim mrežama ovo je samo nova udica. I ponovo će jednim udarcem ubiti dve muve.

Opoziciona javnost će se zgražavati po društvenim mrežama, utrkujući se ko će napraviti bolji fazon, ko će izazvati veći smeh, podsmeh, ruganje...ogovarajući potez/udicu koja im je upravo bačena. Na to će potrošiti dan, dva, tri, tapšaće zadovoljno jedni druge po ramenu, ushićeni što su smislili najbolju foru oko koje pljušte lajkovi sa tastature i iz fotelje. Virtuelni aplauzi, virtuelna pobeda.

Doduše, izgubiće isto toliko vremena na neku smisleniju aktivnost od koje može biti i neke stvarne koristi...

Društvene mreže u najboljem slučaju dopreće do 5% građana, od kojih je samo jedan deo zainteresovan za politiku. Medjutim, ovakav vid komunikacije je po pravilu jalov i neće izazvati nikakvu posebnu reakciju koja bi predstavljala korak na putu nekog smislenog plana kako da se u Srbiji nešto promeni - jednostavno to je samo još jedno u nizu “bla, bla, truć” ogovaranja. I predsednik to zna, jer je dokazani marketinški ekspert i boli ga briga što ste dobili lajkove za super osmišljene fazone na koje ste potrošili dan, dva, tri...baš ga briga.

Dodatno je sebi kupio vreme za neki novi spoljnopolitički manevar, za neku aktivnost iz pravih državničkih obaveza koje ima i to će da radi bez da mu iko smeta.

Na novoj KZN novinari će ga pitati za brucoški indeks, jureći senzaciju u vezi sa ovom temom, a on će radosno trljati ruke i uredno odgovarati na postavljena pitanja, sa unapred osmišljenim mudrim odgovorima kojima će dodatno učvrstiti svoju grupu kojoj se uporno obraća.

TV ima neverovatan domet (preko 80%) i ogromana većina će ovaj potez predsednika pozdraviti i zaključiti kako on i u teškim trenucima stigne i na sebi da radi (medju njima je upravo onih 1.800.000 do 2.000.000 ljudi sa početka ovog posta).

U ovoj utakmici, da se izrazim sportskim rečnikom, rezultat je jasan - budući trener košarke : ogovarači problema 1 : 0. I dokle god su ogovarači problema ti koji vode priču, gubitak je izvestan. Vrhunskom majstoru sa druge strane niste dorasli.

Do nove udice...''