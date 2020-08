RADENOVIĆ ZA PINK: Tramp želi uticaj SAD-a na ovim prostorima, rešenje pregovora može da se odlaže do izbora u Americi! (VIDEO)

U SAD se stvari dešavaju po analogiji, značajna je i sama činjenica da Tramp želi da prisustvuje razgovoru između Srbije i njene autonomne pokrajine u Beloj kući, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK, akademik Dragan Radenović.

Komentarišući nastupajući sastanak u Beloj kući i to da li može da dođe do pomeranja sastanka kako bi se na njemu pojavio Donald Tramp, Radenović je istakao da je pomeranje već izvesno i to za dva dana.

“Značajna je činjenica to da bi Tramp mogao da prisustvuje tom sastanku”, rekao je Radenović.

Kako kaže, od razgovora Vašingtonu se očekuje da, pored toga što bi Tramp želeo da reši taj problem do izbora, želeo bi i da ostane uticaj SAD na ovoj teritoriji.

“SAD se ponovo pojavljuju kao značajan faktor sa svojim razlozima, zašto bi želeli da budu ovde. Od razgovora možemo da očekujemo da se apsollutno ništa ne promeni, može doći do toga da se sve samo izanalizira, i da se ostavi vremenski prostor za rešenje, koje će se odlagati do pobede Trampa na izborima”, rekao je Radenović.

Ističe da se u SAD stvari dešavaju po analogiji.

Dr Duško Tomić, profesor Univerziteta za bezbednost i globalnestudije, rekao je da je nama jako bitno da do tog sastanka dođe, da nije toliko bitno da li će se on pomeriti, već da se krene sa razgovorima između Srbije i njene autonomne pokrajine.

“Mi smo uradili prvi potez, dobar i ofanzivan, kako u diplomatskom, tako i u ekonomskom smislu. Istakli smo da ćemo graditi put do Merdara, što znači da otvaramo vrata za potencijalnu budućnost. Pokrenuli smo inicijativu malog Šengena o slobodnoj distribuciji robe između Makedonije, Albanije i tako dalje”, rekao je Tomić.

Kako kaže, predstoji veliki broj naših ofanziva, kao i jačanje još nekih pozicija koje postoje i treba da se razvijaju.

“Imamo šta da ponudimo, imamo sa čim da idemo na taj sastanak. Tramp je pragmatičan i uvek će podržati ekonomski diskurs, ali ne očekujmo da će pregovori biti završeni u SAD”, rekao je Tomić.

Kako kaže, i ekonomski dogovor je veliki dogovor.

“Sve što je demokratska vladavina za vreme Obame izgubila, od statusa u Gruziji, Sirija, Turska, LIbija, sve gde su izgubili, sa Trampom se ostvario povratak na pređašne pozicije. Polako pregovara sa svima. Njega ne vole, ali je pragmatičan i umešan predsednik, koji je smanjio stepen nezaposlenosti na minimalan nivo, a dobro hendluje i situaciju sa vojnim lobijem u SAD”, rekao je Tomić.

Ističe da je bitno da se ne ide ka dole, već u izgradnju kapaciteta SAD.

“Zato ističem da je ekonomski diskurs jako važan u ovom momentu”, rekao je Tomić.