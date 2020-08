VUČIĆ NAKON SASTANKA SA DODIKOM: Neće biti novih "Oluja" niti progroma, ali ćemo se truditi da očuvamo mir. Imamo tešku situaciju pred sobom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica vlade Ana Brnabić sastali su se sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, predsednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović i predsednikom Vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem.

Predsednik je pozdravio sve prisutne goste, zahvalio se svima i dodao da su imali najsveobuhvatiniji sastanak.

"Razgovarali smo o svim aspektima odnosa i saradnje Srbije i Srpske. Analizirali smo sve projekte i pre kraja godine uputićemo dodatnu finansijsku podršku Republici Srpskoj. O iznosu novca javnost će biti obaveštena", rekao je Vučić.

Ističe da je to veoma važno jer, dodaje, žele da ljudi u Republici Srpskoj sačuvaju svoja ognjišta.

Avion za Trebinje do marta 2022.

"Razgovarali smo o jednoj o najznačajnijih tema, kao što je aerodrom u Trebinju. Prvi avion će poleteti do marta 2022. godine, a mi ćemo se potruditi da to bude i brže", rekao je Vučić.

Kako kaže, to nisu mala ulaganja, ali dodaje da veruje da će projekat biti isplativ i od velikog interesa za Srbiju, kao i narod u Hercegovori i Crnoj Gori.

"Takođe je važno, razmatramo i opciju učešća u rekonstrukciji aerodroma u Banjaluci, ali o tome ćemo tek pričati"; rekao je Vučić.

Dodaje da će se formirati zajednička industrijska zona sa RS, gde bi trebalo zajedno da radimo na deonici autoputa od 18 kilometara.

"Razgovarali smo i o podršci mladima u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji", rekao je Vučić.

Kako kaže, takođe je važno da preduzeća kojima upravlja Srbija imaju pravo na različitim tenderima na nivou BiH.

Biće ujednačen školski program

"Pričali smo i o obrazovanju. Ići ćemo na ujednačavanje školskog programa, bukvara, kao i u zajedničkim ekskurzijama", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će organozivati zajednička takmičenja učenika Srbije i Srpske

"Donećemo zakon o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Obrazovaćemo mešovitu radnu grupu za to", rekao je predsednik.

Dodaje da je takođe važno reći da je Srbija već investirala u mnogo stvari koje se tiču našeg zajedničkog sećanja.

Uskoro ćete imati priliku da vidite premijeru prvog srpskog igranog filma o Jasenovcu. Uputićemo poziv Emiru Kusturici za jedan drugi fil i drugu temu, ali jako bitnu, koji će govoriti o svim problemima sa kojima smo se suočavali u prošlosti"

Kaže da su doneli odluku o izgradnji spomen kompleksa Donja Gradina-Jasenovac.

"Želimo da svi mogu da vide koliko i kako teško su Srbi stradali i koje su bile razmere tog logora", rekao je Vučić.

Kako kaže, doneta je odluka o tome ko su lica koja žele u timu izvršnog odbora koji će se baviti time.

"Radili smo mnogo konkretnih stvari, analizirali smo projekte za koje smo uplatili novac. To su domovi zdravlja, ambulante i obdaništa širom Republike Srpske. Srećni smo kako ti projetki se odvijaju i verujemo da mogu da doprinesu boljem životu naših građana", rekao je Vučić.

Sastanak sa Dodikom u četiri oka

Ističe da je imao sa Dodikom sastanak u četiri oka, pre ovog sa delegacijama.

"Razgovarali smo o statusu Republike Srpske, ne moram nikome da govorim koliko je nama stalo do njih. Stav Srbije je apsolutno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Odgovorio sam na svako pitanje i naglasio da je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja za nas, a verujem i za njih", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je poštovanje sporazuma najbolja garancaija za sigurnost naroda i u Srbiji i u Republici Srpskoj.

"Nastavićemo našu najbližu saradnju. Dosta pomažemo RS, ali imam obavezu da to kažem. Činimo sve što možemo. Moja molba je da uvek i u svakom trenutku vode računa i o našim interesima, a naš najviši interes je očuvanje mira, kao i očuvanje RS kako je uređena Dejtonom", rekao je Vučić

Ističe da će nastaviti da blisko sarađuju, i dodao da su danas doneli odluku koju će sprovesti u delo.

"Imaćemo zajednički praznik, predložili smo datum. To bi bio Dan srpskog jedinstva, 15. septembar, dan kada je probijen Solunski front. To bi bio praznik u svim srpskim sredinama širom sveta", rekao je Vučić, i rekao da želi da se pošalje poruka da niko neće moći da sruši jedinstvo srpskog naroda.

Vučić dodaje da je dosta bilo muka i ratova, kao i da je vreme mira i svih drugih mogućnosti.

"Oni koji misle da pretnjom, sukobima i ratovima mogu da ostvare ciljeve, rećićemo da je to opasno, da nismo mnogo uplašeni, ali da se nadamo da niko neće hteti da ih ostvaruje", rekao je Vučić.

Dodaje da to ne znači da će u bilo kom trenutku dozvoliti proterivanje i progrom na srpski narod.

Vučić je rekao da će se u Beloj Kući govoriti uglavnom o ekonosmkim temama.

Predsednik je rekao da kada se postavi pitanje zato Kosovo ima pravo na otcepljenje, a Republika Srpska nema pravo i na kom pravnom aktu je to zasnovano, Vučić je rekao da niko ne može na to da pruži odogvor.

"Moramo da razumemo na pragmatičan način sve što se zbiva u svetu. Uvek postoje različiti aršini, kao što postoje i danas. Neke zemlje direktno i otvoreno utiču na rušenje režima u određenim zemljama". rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbi moraju da razumeju da se na pravdu ne pozivamo, dodaje da pravde u međunarodnim odnosima nema.

Dodao je da zna da predsednik Dodik razume poziciju Srbije i zamolio i sve Srbe da to razumeju.

Vučić je rekao da je važno da razumemo jedni druge i razgovaramo jedni sa drugima.

"Trudio sam se da na najbolji mogu ći način odgovorim na napade iz Sarajeva. Jedino što mogu da kažem jeste da neće biti novih "Oluja" niti progroma, ali ćemo se truditi da očuvamo mir. Imamo tešku situaciju pred sobom, srpski narod nije toga svestan", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da rast u ekonomiji ne bi mogli da postignemo da se nije jačala zemlja , ali dodaje da ljudi ne razumeju šta se dogodilo 1999.

"Jedan veliki evropski lider mi je na isto pitanje odgovorio da nam okolnosti i raspored snaga ne ide u prilog. Ono što sam zamerao našim liderima u prošlosti jeste to što nisu uspeli da dobro razumeju međunarodne odnose i prilike. Ta politika nas je dovela do katastrofe", rekao je Vučić.

"Pravimo se da ne razumemo šta se događalo. Naša pozicija je izuzetno teška. Za svoje mesto nisam uplašen, ali molim ljude da budu racionalni i pametni. Nemojte da očekujete da će neko u SAD i u Nemačkoj da promeni mišljenje po pitanju Kosova i Metohije", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija mora da ima racionalan pristup, kao i da nam je potreban mir.

"Nemačka je iz kovid 19 krize izašla kao najveća sila evrope, možda i sveta. Želimo da budemo proizvodni industrijski hab. Za to nam treba sigurnost. Za to nam treba mir", rekao je Vučić.

Istakao je da za Srbe pravde nema, ali da ne možemo da kukamo, već da radom stižemo i prestižemo druge.

Vučić je rekao da ukoliko žele ljudi mogu da izaberu onoga ko će bajke da im priča.

"Ja vam neću pričati bajke. To zaboravite", rekao je Vučić.

Ogovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je sa predstavnicima Republike Srpske razgovarao o papiru koji su doneli i o ekonomskim temama.

"Srbija se neće politički mešati u izborni ciklus u Crnoj Gori, ali će uvek podržati svoj narod", rekao je Vučić i dodao da su važni izbori, ali da je za nas posebno začajan popis stanovništva u Crnoj Gori.

Srbija će dobiti nacionalni stadion, jer to zaslužuje

Osvrnuvši se na primedbe dela opozcije i njihovu inicijativu da nacionalni stadion bude nazvan po njemu, Vučić je istakao da će Srbija dobiti stadion od 55 hiljada.

"Biće prelep i mi mislimo da Srbiija to zaslužuje. Ako oni misle da stadion treba da se zove Aleksandar Vučić i da je to neka ironija, ništa nije trebalo da se gradi, ni Beograd na vodi, ni fontana na Slaviji...Mi ćemo naći neko bolje ime, ali ako tako treba puno toga bi se zvali Aleksandar Vučić - rekao je on i dodao da ne zna šta bi se zvalo po predstvanicima opozicije.

Vučić se zahvalio gostima iz Republike Sroske, kojima će, kako je rekao pokazati Beograd na vodi, sa vode i Hram Svetog Save u koji je uloženo više nego u poslednjih 100 godina.

- To vam nisam rekao, ispred će biti park. Prva faza će koštati 1,5 miliona evra. a ukupno će da košta 7,5 miliona evra - naveo je srpski predsednik

Dodik: Vučić je dao garancije da neće biti novog pogroma srpskog naroda

Dodik je rekao da je današnji sastanak sa zvaničnicima Srbije bio sastnak kontinuiteta na kojem je od srpskog predsednika Aleksandra Vučića tražio garancije da status Republike Srpske neće biti ugrožen silom.

Dodik je istakao da je zahvalan Vučiću, koji mu je rekao da neće vise biti pogroma Srba i da Srbi moraju da se angažuju na tom pitanju.

Istakao je da je to poruka narodu Republike Srpske da Srbija misli o srpskoj I da želi da podrži narod na prostoru Srpske.

Naveo je da je on taj koji je inicirao razgovor na temu poštovanju Dejtonskog sporazuma , kada je reč o poziciji Republike Srpske i da je ranije predsedniku Srbije dostavljen dokument, u kojem se ukazuje na težak položaj Republike Srpske unutar BiH zbog intervencionizma visokih predstavnika, međunarodne zajednice i Ustavnog suda BiH.

"Inicirao sam te teme. Želeo sam da upoznam predsednika Srbije o tome. Naša politika je politika mira i mi tražimo da mir bude trajan i stabilan. Naša politika nije rat", rekao je Dodik.

Istakao je da Srbija kao potpisnik Dejtona treba da bude upoznata sa situacijom u BiH.

Uvek ga, kazao je, iznenade reči koje dolaze iz Sarajeva, posebno pretnje ratom I poručio da je njgova obaveza da štiti status Srpske.

Zato, istakao je, neće odustasti od postavljanja pitanja kako je moguće da neka međnarodna zajednica pravo Kosovu da se izdvoji iz Srbije, a da Republika Srpska nema to pravo.

"Zašto je to problem, ako trazimo odgovor ne samo ovde već I drugim mestima. Kako je dozvoljeno odvajanje BiH od Jugoslavije, kakvi su to aršini, ko to kreira I šta je cilj "zašto jedini imaju pravo a drugi nemaju", upitao je Dodik.

Ocenjujući da se sve što se radi, radi u složenim okolnostima, a da je ogromna pomoć koju RS dobija od Srbije veoma važna, Dodik je poručio da od tih pitanja neće I ne može odustati.

"Nećemo dopustiti da drugi kreiraju sitaiciju. Nećemo odustati od naših prava. Ovde, danas I uvek ovde i svuda upozoravaću da je neodrživo da se nastavi sa kršenjem Ustava BiH i da bismo razgovarali neophodno je da Republika Srpska vrati status koji je imala", rekao je Dodik.

Dodao je da se, kako je rekao, neki danas zalažu za promene Ustava BiH, a to je, ističe, za njega dalje razvlašćivanje Republike Srpske.

"Mi samo hoćemo da sprovodimo Dejtonski sporazum I ne želimo da nam nameću resenje", poručio je Dodik.