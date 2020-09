ČOVIĆ: Đukanović je od Crne Gore napravio "privatnu prćiju": On reba da se povuče, da bude častan i moralan čovek

- Ovi ljudi koji su pobedili svaka im čast, ali imaće veliki problem, jer se tu radi o velikim parama i o velikim interesima - kaže Čović.

Kaže da se to može videti iz Đukanovićevog intervjua i iz njegovog govora tela i da on sam više ne razaznaje kada priča istinu, a kada priča neiskreno.

Kako kaže, postoji nekoliko potecijalnih scenarija što se Đukanovića tiče, a da je jedan od njih taj, da on prizna poraz i da omogući normalan prenos vlasti uz funkcionalnu kohabitaciju, što je malo verovatno.

Ističe, da je druga varijanta, da formalno prizna rezultate, mada on sada pokušava da "kupuje i da mulja".

- Đukanović treba da se povuče, on treba da bude častan i moralan čovek. On ima 61 godinu, od toga je 30 na vlasti, pa nisi se rodio na vlasti - smatra Čović.

Sastanak u Vašingtonu važan, ali to nije sudnji dan

Čović je ocenio da je predstojeći sastanak predstavnika Beograda i Prištine u Vašingtonu važan jer će naša delegacija imati priliku da na važnom mestu iznese svoje argumente po pitanju rešavanja našeg ključnog problema - južne srpske pokrajine, Kosova i Metohije, ali da ne misli da je to "sudnji dan". - Imaćemo priliku da naša delegacija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iznese jasnu argumentaciju i uopšte ne sumnjam da će to biti vrlo precizno. Da će biti reči i o ekonomskim problemima govori i sastav naše delegacije, ali ne mislim da je to sudnji dan - rekao je Čović. On smatra da se u našim medijima puno greši što se to "toliko pumpa" jer, dodao je, za konačna rešenja ne postoji "čaroban štapić". Što se tiče Brisela, Čović je istakao da srpska strana mora da insistira na sprovođenju svih dosadašnjih sporazuma jer, dodao je, kredibilitet progovarača mora da se dokaže. - Time što nije sprovedeno 48 sporazuma gde je garanat bio međunarodni faktor, što Ujedinjene nacije, što Evropska unija, oni nemaju kredibilitet, a Albanci ga tek nemaju, pa hajde da sprovedemo Zajednicu srpskih opština - dodao je Čović. Naveo je da je vreme u kome se nalazimo, na globalnom nivou, vreme "veoma mutne vode" i dodao da to nije vreme u kome se donose istorijske odluke. - Treba sačekati, dobiti još na vremenu i dodatno razvijati Srbiju ekonomski i povezivati je sa okruženjem i infrastrukturno, što mislim da se radi - dodao je Čović.